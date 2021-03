Le groupe anti-migrants d’extrême droite ‘Generation Identitaire’ interdit en France

Le gouvernement français a interdit la «Génération Identitaire», un groupe d’extrême droite qui avait déclaré une «guerre aux migrants» et tenté à plusieurs reprises d’empêcher les gens d’entrer dans le pays, pour discrimination et haine.

Dans un tweet mercredi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a confirmé que Génération Identitaire avait été interdite à la suite d’une réunion du cabinet avec le président français. Darmanin a dit que le groupe «Incite à la discrimination, à la haine et à la violence» et n’avait pas sa place en France.

« Avec cette décision, nous avons mis fin aux activités parfois violentes d’un groupe qui avait depuis très longtemps rompu ses liens avec la République », a-t-il dit, ajoutant que le groupe était également organisé comme une milice privée, ce qui viole davantage la loi française.

L’association «Génération identitaire» a été dissoute ce matin en conseil des ministres, conformément aux instructions du Président de la République.

Le 13 février, le ministre de l’Intérieur a annoncé que des préparatifs étaient en cours pour interdire l’organisation après avoir lancé une nouvelle poussée contre les migrants en France.

Début 2021, Generation Identitaire a affirmé qu’elle dirigeait une opération anti-migrants et qu’elle effectuait ses propres patrouilles aux frontières dans les Pyrénées qui séparent la France et l’Espagne. Fin janvier, 30 des militants du groupe se sont rendus à la frontière française avec des voitures portant le message «Défendre l’Europe» et déployé des drones pour améliorer leur visibilité à travers la frontière.

La Génération Identitaire s’est fait connaître pour la première fois en 2012 en publiant une vidéo en ligne déclarant la guerre aux migrants. Le mois suivant, ses militants ont occupé le toit d’une mosquée inachevée et ont déployé des banderoles anti-migrants. Le groupe a également reçu deux dons de Breton Tarrant, un terroriste de droite qui a tué 51 personnes lors d’attaques contre deux mosquées néo-zélandaises en 2019.

Le mois dernier, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en garde contre la menace croissante «Mouvements extrémistes» posent dans le monde aujourd’hui.

«La suprématie blanche et les mouvements néo-nazis sont plus que des menaces terroristes nationales. Ils deviennent une menace transnationale », Guterres a déclaré au Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

