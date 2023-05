Le groupe américain de droite à l’origine de la conférence attirant des conservateurs comme Suella Braverman et Michael Gove

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Ouand Suella Braverman a prononcé un discours d’une demi-heure contre la « politique identitaire » et « l’idéologie radicale du genre » lundi, c’était la première fois que la plupart des gens entendaient parler de la Conférence nationale sur le conservatisme.

Mais pendant trois jours, il a rempli une grande salle de Westminster juste en face du ministère de l’Intérieur, attirant un éventail de ministres, de députés conservateurs et de personnalités politiques de premier plan.

La conférence était animée par un groupe américain qui se dit préoccupé par la « civilisation occidentale » face à des ennemis supposés, notamment les « formes radicales de licence sexuelle » et la perte de la « famille traditionnelle », où les relations devraient être entre hommes et femmes. .

C’est le projet d’un groupe de réflexion appelé la Fondation Edmund Burke, qui déclare son objectif de « renforcer les principes du conservatisme national dans les pays occidentaux ». Il a également des liens avec une organisation de recherche sioniste basée en Israël.

Le site Web de la fondation indique qu’elle a été fondée en 2019, mais qu’elle a été enregistrée en tant que société à responsabilité limitée au Royaume-Uni via Companies House en mars, par le professeur de théologie de l’Université de Cambridge, le Dr James Orr.

Le Dr Orr a présidé la conférence de cette semaine et a proclamé les valeurs de «foi, famille, drapeau» à la foule avant d’affirmer que «le culte du transgenre déclenche une contagion sociale qui inflige des dommages physiques irréversibles aux jeunes et aux vulnérable ».

Dans une série d’autres discours cette semaine, le secrétaire aux communautés Michael Gove a dénoncé la « réalité biologique », la députée conservatrice Miriam Cates a affirmé que les taux de natalité étaient « la seule menace primordiale pour l’ensemble de la société occidentale », son collègue député conservateur Danny Kruger a salué le » famille normative », et Jacob Rees-Mogg a été interrompu par un manifestant mettant en garde contre les « caractéristiques du fascisme ».

Le vice-président du Parti conservateur, Lee Anderson, a levé le rideau sur l’événement de trois jours mercredi après-midi, sans se laisser décourager par l’indignation suscitée par un orateur précédent qui avait décrit l’Holocauste comme « les Allemands se foutent ».

Joe Mulhall, directeur de recherche du groupe de lutte contre l’extrémisme Hope Not Hate, a déclaré que les sujets abordés lors de la conférence « dégoulinaient de théories du complot d’extrême droite et populistes ».

« Le Parti conservateur a toujours eu une frange qui a flirté avec la politique d’extrême droite, mais ce qui est inquiétant ici, c’est qu’en 2023, alors qu’une grande partie de la société est devenue plus socialement libérale, cette rhétorique vient de personnalités importantes », a-t-il déclaré. dit L’indépendant.

« Certains orateurs sont allés au-delà du patriotisme et ont embrassé le nationalisme, tandis que parler de changement démographique, de rhétorique anti-immigration et de [discussion of] l’incompatibilité des migrants avec la société britannique, la notion de « civilisation occidentale » en déclin, le rejet des unités familiales atypiques, la référence à la théorie du complot du « marxisme culturel » et la transphobie ouverte sont autant de croyances typiques de la radicalité contemporaine et lointaine droite. »

Un manifestant prend d’assaut la scène pendant le discours de la Conférence nationale sur le conservatisme de Jacob Rees-Mogg

Downing Street a confirmé que les ministres avaient assisté à la Conférence nationale sur le conservatisme en qualité de gouvernement, mais a déclaré que le Premier ministre n’approuvait pas les valeurs des organisateurs ni le contenu de tous les discours.

C’était loin de la réponse officielle lorsque le député conservateur Daniel Kawczynski a assisté à une conférence précédente tenue à Rome en 2020.

Suite à des appels pour qu’il soit expulsé de son parti pour avoir participé à l’événement, auquel assistait également le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, il a été contraint de s’excuser.

Dans un communiqué publié à l’époque, un porte-parole du Parti conservateur a déclaré: « Daniel Kawczynski a été officiellement averti que sa participation à cet événement n’était pas acceptable, en particulier à la lumière des opinions de certains des participants, que nous condamnons totalement. , et qu’on s’attend à ce qu’il se conforme à des normes plus élevées.

Trois ans et deux Premiers ministres plus tard, aucune censure n’a été appliquée aux ministres qui ont jugé bon d’y assister, et les thèmes de la Conférence nationale sur le conservatisme restent inchangés.

Le site Web du groupe proclame : « Nous sommes des citoyens de nations occidentales qui avons observé avec inquiétude que les croyances, les institutions et les libertés traditionnelles qui sous-tendent la vie dans les pays que nous aimons ont été progressivement sapées et renversées.

Il appelle à la restauration d’une « orientation publique appropriée vers le patriotisme et le courage, l’honneur et la loyauté, la religion et la sagesse, la congrégation et la famille, l’homme et la femme », tout en décriant ce qu’il appelle « les idéologies universalistes ».

La « déclaration de principes » publiée par le groupe National Conservatisme est fortement axée sur le christianisme, ainsi que sur les idées d’identité et d’héritage « occidentaux » et de « famille traditionnelle ».

« La famille traditionnelle, construite autour d’un lien à vie entre un homme et une femme, et sur un lien à vie entre parents et enfants, est le fondement de toutes les autres réalisations de notre civilisation », lit-on dans un passage.

Le député conservateur et ancien ministre Jacob Rees-Mogg était également parmi les orateurs (Getty)

« La désintégration de la famille, y compris une baisse marquée du nombre de mariages et de naissances, menace gravement le bien-être et la pérennité des nations démocratiques. Parmi les causes, il y a un individualisme sans contrainte qui considère les enfants comme un fardeau, tout en encourageant des formes toujours plus radicales de licence et d’expérimentation sexuelles comme alternative aux responsabilités de la vie familiale et congrégationnelle.

Saluant la Bible comme le « guide le plus sûr… des traditions politiques de la nation », la déclaration appelle à ce que la vie publique au Royaume-Uni et aux États-Unis soit « enracinée dans le christianisme ».

Signée par des dirigeants du groupe Conservatisme national, elle affirme que « l’immigration non assimilée » est une « source de faiblesse et d’instabilité » et exige des restrictions qui pourraient équivaloir à un « moratoire sur l’immigration » non précisé.

Mais la déclaration insiste sur le fait que le nationalisme peut « offrir une base solide pour la conciliation et l’unité » entre les personnes de races différentes, et respecte les « besoins uniques de communautés minoritaires particulières ».

L’indépendant comprend qu’aucun député n’a été payé pour comparaître à la conférence, bien que plusieurs porte-parole n’aient pas répondu aux questions sur la manière dont les députés concernés étaient venus pour être invités à prendre la parole – ou pourquoi ils avaient accepté de le faire.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la position du Parti conservateur sur la conférence avait changé depuis la censure de M. Kawczynski en 2020, un porte-parole au siège du parti n’a fait qu’évoquer les commentaires précédents de Downing Street.

Lors d’une conférence de presse mardi, le porte-parole officiel de Rishi Sunak a déclaré aux journalistes que, malgré le contenu des discours des députés et la position des organisateurs de la conférence sur le mariage homosexuel, il n’y avait « aucun changement dans la politique gouvernementale ».

Il a déclaré que le Premier ministre n’était pas d’accord avec la déclaration de M. Kruger selon laquelle la « famille normative » avec une mère et un père est la seule base d’une société qui fonctionne, et n’approuvait pas personnellement le rassemblement.