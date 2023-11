Le groupe ALTAVA et S&Y Entertainment élèvent la mode numérique sur le streaming virtuel Douyin

Singapour, 10 novembre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Groupe ALTAVA une entreprise de technologie de mode pionnière de la prochaine évolution de la mode, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec S&Y Entertainment, une guilde leader du Shanghai Siyu Cultural Development Group, pour apporter la mode numérique à Douyin, la plateforme de partage de vidéos la plus téléchargée de Chine avec plus de 700 millions d’utilisateurs mensuels .

En tant que leader dans le domaine du streaming audio en direct et de la diffusion virtuelle en direct, S&Y Entertainment détient un record de succès dans l’incubation et la promotion de streamers talentueux. En s’associant à ALTAVA, l’application vidéo courte Douyin de S&Y Entertainment offrira aux utilisateurs

accès à des expériences de mode virtuelles créatives et captivantes.

De plus, ALTAVA bénéficiera d’un accès sans précédent à un public vaste et engagé, déjà activement immergé dans des expériences virtuelles. Le partenariat contribue en outre à la vision du groupe visant à démocratiser la mode numérique de luxe et à permettre aux individus et aux marques d’être créatifs et de réussir dans les espaces virtuels.

« Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles de S&Y Entertainment et d’apporter la mode numérique au streaming virtuel de Douyin », a déclaré Andy Ku, PDG d’ALTAVA. “Le partenariat est notre toile pour présenter nos technologies innovantes et créer de nouvelles expériences de mode virtuelles captivantes”.

Ce partenariat témoigne du pouvoir de la collaboration et de l’innovation pour façonner l’avenir de la mode virtuelle. Grâce aux technologies de pointe d’ALTAVA et au vaste réseau et à l’expertise de S&Y Entertainment, les deux sociétés sont sur le point de transformer la façon dont nous vivons la mode dans le monde numérique.

À propos d’Altava :

Créé en 2018, avec des bureaux à Singapour, Séoul, Tokyo, Londres et Paris, ALTAVA est un leader mondial dans la création d’expériences et de produits virtuels pour de grandes marques telles que Prada, Fendi, Balmain, Bvlgari et LVMH. Soutenue par des investisseurs estimés tels que Hyundai, SM Entertainment, Blocore, Sparta et Animoca Brands, ALTAVA n’a cessé de repousser les limites de la mode numérique et d’élever son rôle dans l’écosystème virtuel.

L’histoire continue

Site web | Discorde | X | LinkedIn | Instagram | Télégramme

À propos de S&Y Divertissement :

S&Y Entertainment” est une guilde leader du Shanghai Siyu Cultural Development Group, spécialisée dans la diffusion audio en direct, la diffusion virtuelle en direct et l’exploitation IP virtuelle. Notre objectif principal est d’identifier des talents et des artistes exceptionnels en mettant l’accent sur la satisfaction des exigences esthétiques du public contemporain de la génération Z grâce à une gestion professionnelle et à une incubation.