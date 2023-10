Le groupe aéronaval USS Eisenhower envoyé en Méditerranée orientale, selon le Pentagone

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Le groupe aéronaval du porte-avions USS Eisenhower se dirige vers la Méditerranée orientale où il rejoindra le groupe aéronaval du porte-avions USS Ford, a confirmé le Pentagone.

Le porte-avions a été déployé samedi matin depuis Norfolk, en Virginie, et rejoindra l’USS Ford alors que la guerre entre Israël et le Hamas s’intensifie, a déclaré le ministère de la Défense. L’indépendant.

« J’ai ordonné au groupe aéronaval de l’USS Dwight D Eisenhower (CSG) de commencer à se déplacer vers la Méditerranée orientale. Dans le cadre de nos efforts pour dissuader les actions hostiles contre Israël ou tout effort visant à élargir cette guerre suite à l’attaque du Hamas contre Israël », a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin dans un communiqué samedi soir.

« Le CSG Eisenhower rejoindra le groupe aéronaval de l’USS Gerald R. Ford, arrivé plus tôt cette semaine », a-t-il poursuivi.

Et il a ajouté : « L’augmentation de la posture des forces américaines témoigne de l’engagement sans faille des États-Unis envers la sécurité d’Israël et de notre détermination à dissuader tout acteur étatique ou non étatique cherchant à intensifier cette guerre. »

La démonstration de force militaire américaine vise à dissuader des pays comme l’Iran, le Hezbollah et la Syrie de s’impliquer dans le conflit.

Le groupe d’attaque USS Eisenhower se déploie avec 8 000 marins, quatre navires et 70 avions.

Cela comprend le porte-avions USS Eisenhower, le croiseur USS Philippine Sea et les destroyers USS Laboon, USS Mason et USS Gravely.

« L’USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) a décollé aujourd’hui pour un déploiement prévu dans la zone de responsabilité du Commandement européen des États-Unis, où il s’engagera avec ses alliés et partenaires pour soutenir la gouvernance maritime », ont déclaré les forces de la flotte américaine sur Twitter.

Lors de son déploiement en Europe, l’USS Eisenhower devait participer à des exercices dans la région.

Le Pentagone a déclaré plus tôt cette semaine que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin « continuerait d’examiner les plans de déploiement d’Eisenhower et de Ford alors qu’il réfléchit à l’équilibre approprié des capacités maritimes entre les théâtres pour soutenir les priorités de sécurité nationale ».

Au moins 1 300 personnes ont été tuées dans les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre, dont 260 lors d’un festival de musique près du kibboutz Re’im.

Plus de 2 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas depuis qu’Israël a lancé des frappes aériennes en représailles, a annoncé samedi le ministère palestinien de la Santé.

Suite aux attaques du Hamas, Israël a annoncé un « siège complet » de l’enclave.

Et samedi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré aux troupes présentes dans le sud d’Israël que « la prochaine étape arrive » et que le pays s’apprêtait à envahir le territoire par voie terrestre, maritime et aérienne.