Le Groupe Adani a catégoriquement rejeté aujourd’hui les allégations d’investisseurs étrangers cachés dans un rapport de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project, propriété de George Soros.

« Nous rejetons catégoriquement ces allégations recyclées. Ces reportages semblent être une nouvelle tentative concertée des intérêts financés par Soros et soutenus par une partie des médias étrangers pour faire revivre le rapport Hindenburg sans fondement. En fait, cela était prévu, comme l’a rapporté le journal. médias la semaine dernière », a déclaré le groupe Adani dans un communiqué.

« Une autorité judiciaire indépendante et un tribunal d’appel ont tous deux confirmé qu’il n’y avait pas de surévaluation et que les transactions étaient conformes à la loi applicable », a affirmé le groupe Adani.

Il est essentiel de respecter le processus réglementaire en cours, étant donné que la Cour suprême et le Securities and Exchange Board of India (SEBI) supervisent tous deux le dossier.

« Nous avons une confiance totale dans le respect de la loi et restons confiants dans la qualité de nos informations et de nos normes de gouvernance d’entreprise. À la lumière de ces faits, le timing de ces informations est suspect, malveillant et malveillant – et nous rejetons ces informations dans dans leur intégralité », indique le communiqué.

« L’affaire a été finalisée en mars 2023 lorsque la Cour suprême de l’Inde a statué en notre faveur. De toute évidence, puisqu’il n’y a pas eu de surévaluation, ces allégations sur le transfert de fonds n’ont aucune pertinence ni aucun fondement. »

Selon l’entreprise, les réclamations étaient basées sur des dossiers clos datant d’il y a dix ans, lorsque la Direction des renseignements fiscaux (DRI) avait enquêté sur des allégations de surfacturation, de transfert de fonds à l’étranger, de transactions entre parties liées et d’investissements via des FPI (Foreign Portfolio Investment).

« En particulier, ces FPI font déjà partie de l’enquête menée par le SEBI. Selon le comité d’experts nommé par la Cour suprême, il n’y a aucune preuve d’une violation des exigences de participation publique minimale (MPS) ou d’une manipulation des cours des actions », a déclaré le groupe.

« Il est regrettable que ces publications, qui nous ont adressé des questions, aient choisi de ne pas reprendre notre réponse dans son intégralité. Ces tentatives visent, entre autres, à générer des profits en faisant baisser le cours de nos actions et ces vendeurs à découvert font l’objet d’enquêtes de la part de diverses autorités », « , a déclaré le conglomérat de port-énergie.