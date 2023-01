Le groupe Adani réfute les allégations de Hindenburg et l’appelle "Attaque sur l’Inde"

Dimanche, le groupe de l’Indien le plus riche Gautam Adani a comparé les allégations accablantes du vendeur à découvert Hindenburg Research à une “attaque calculée” contre l’Inde, ses institutions et son histoire de croissance, affirmant que les allégations ne sont “rien d’autre qu’un mensonge”.

Dans une réponse de 413 pages, Adani Group a déclaré que le rapport était motivé par “une arrière-pensée” pour “créer un faux marché” afin de permettre à l’entreprise américaine de réaliser des gains financiers.

“Il ne s’agit pas simplement d’une attaque injustifiée contre une entreprise en particulier, mais d’une attaque calculée contre l’Inde, l’indépendance, l’intégrité et la qualité des institutions indiennes, ainsi que la croissance et l’ambition de l’Inde”, a-t-il déclaré.

Déclarant que les allégations contenues dans le rapport de Hindenburg Research du 24 janvier ne sont “rien d’autre qu’un mensonge”, il a déclaré que le document est “une combinaison malveillante de désinformation sélective et de faits cachés concernant des allégations sans fondement et discréditées pour conduire un motif inavoué”.

“Cela est en proie à des conflits d’intérêts et vise uniquement à créer un faux marché de titres pour permettre à Hindenburg, un vendeur à découvert reconnu, de réaliser un gain financier massif par des moyens illicites au détriment d’innombrables investisseurs”, a-t-il déclaré.

Il a ensuite remis en question la crédibilité et l’éthique de Hindenburg, et a déclaré que l’intention de mauvaise foi sous-jacente au rapport était évidente compte tenu du moment où Adani Enterprises Limited entreprend l’une des plus importantes offres publiques d’actions en Inde.

“Hindenburg n’a pas publié ce rapport pour des raisons altruistes mais uniquement pour des motifs égoïstes et en violation flagrante des lois applicables sur les valeurs mobilières et les changes”, a-t-il déclaré. “Le rapport n’est ni ‘indépendant’, ni ‘objectif’, ni ‘bien documenté’.”

Le vendeur à découvert activiste Hindenburg Research, la société qui a attiré l’attention du monde entier avec le démantèlement des constructeurs de véhicules électriques Nikola et Lordstown Motors, a allégué dans un rapport mercredi que son enquête de deux ans avait révélé que le groupe Adani “s’était livré à une manipulation effrontée des stocks et à une fraude comptable”. régime au fil des décennies ».

Le rapport de la petite entreprise new-yorkaise spécialisée dans la vente à découvert a fait perdre au groupe Adani plus de 50 milliards de dollars de valeur marchande en seulement deux séances de bourse et Adani lui-même a perdu plus de 20 milliards de dollars, soit environ un cinquième de sa fortune totale. .

Hindenburg a appelé la «dette substantielle» du conglomérat, qui comprend la mise en gage d’actions pour des prêts; que le frère d’Adani, Vinod, “gère un vaste labyrinthe d’entités fictives offshore” qui transfèrent des milliards dans des sociétés du groupe sans divulgation requise ; et que son auditeur “ne semble guère capable d’un travail d’audit complexe”.

Sur les 88 questions soulevées par Hindenburg, 65 d’entre elles concernent des questions qui ont été dûment divulguées par les sociétés du portefeuille d’Adani, a déclaré Adani Group. “Sur les 23 questions restantes, 18 concernent des actionnaires publics et des tiers (et non les sociétés du portefeuille d’Adani), tandis que les 5 autres sont des allégations sans fondement basées sur des modèles de faits imaginaires.”

Il a énuméré les questions du rapport et les a rejetées comme “de fausses suggestions basées sur une fausse déclaration malveillante des pratiques de gouvernance” ou “un récit manipulé autour d’entités tierces non liées” ou “une rhétorique biaisée et non fondée”.

“Nous réaffirmons que nous respectons toutes les lois et réglementations applicables. Nous nous engageons aux plus hauts niveaux de gouvernance pour protéger les intérêts de toutes nos parties prenantes”, a-t-il déclaré.

“Le portefeuille Adani dispose également de contrôles internes et de contrôles d’audit très solides. Toutes les sociétés cotées du portefeuille Adani disposent d’un cadre de gouvernance solide.” L’objectif du portefeuille Adani et des secteurs verticaux d’Adani est de contribuer à l’édification de la nation et de faire découvrir l’Inde au monde, a-t-il déclaré.

“Nous exercerons nos droits de recours pour protéger nos parties prenantes devant toutes les autorités compétentes et nous nous réservons le droit de répondre à toute allégation ou contenu du rapport Hindenburg ou de compléter cette déclaration”, a-t-il ajouté.

(Avertissement : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.)

