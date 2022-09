Le groupe a une rencontre rapprochée avec un groupe d’orques écrémant le rivage en Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Un groupe d’orques a surpris un groupe d’amis visitant l’île Quadra, en Colombie-Britannique, le week-end dernier, apparaissant à quelques mètres de l’endroit où ils se trouvaient sur la ligne de flottaison de Molds Bay.

La rencontre d’écrémage du rivage a incité un expert en mammifères marins à avertir que les observateurs ne devraient pas s’approcher trop près d’un tel comportement.

« Ils sont en chasse. Nous pouvons l’observer, nous ne pouvons tout simplement pas en faire partie », a déclaré vendredi Andrew Trites, professeur et directeur de l’unité de recherche sur les mammifères marins de l’Université de la Colombie-Britannique.

Erika van Sittert, qui a capturé une vidéo de la rencontre, a déclaré qu’elle et ses quatre amis étaient excités lorsqu’ils ont repéré la capsule au loin pour la première fois.

Elle a dit qu’ils ont ensuite été choqués lorsque les baleines sont apparues environ 20 minutes plus tard, s’approchant à moins de trois mètres de son amie Callum MacNab, debout dans l’eau jusqu’aux chevilles.

Van Sittert, qui était assise sur un rocher au-dessus, a déclaré qu’elle s’inquiétait initialement pour la sécurité de MacNab en raison de l’approche à grande vitesse des baleines, mais décrit la rencontre comme “de loin l’un des moments les plus excitants” de sa vie.

“J’étais surtout impressionné. Je ne m’attendais pas à ce que cela se produise. J’avais l’habitude de travailler dans l’observation des baleines et j’ai eu quelques rencontres, mais rien de tout à fait comme ça », a-t-elle déclaré dans une interview vendredi. “C’était juste incroyable.”

Elle a dit que le groupe envisageait maintenant d’obtenir des tatouages ​​​​d’orques assortis pour commémorer l’expérience.

Jared Towers, chercheur sur les épaulards à Pêches et Océans Canada, a identifié le groupe comme appartenant à la famille T-090, qui comprend une mère, son fils adulte et ses deux filles.

“Les deux filles, âgées de cinq et 12 ans, étaient les deux baleines qui se sont approchées le plus près du rivage et se sont retournées sur le côté pour vérifier Callum sur le rivage”, a-t-il déclaré dans une interview vendredi.

Towers a déclaré qu’il ne croyait pas que les baleines avaient des intentions malveillantes et qu’elles chassaient probablement et avaient d’abord pris les humains pour des proies, ou étaient “juste curieuses”.

“Ils adorent chasser dans cette région (parce qu’il y a beaucoup de phoques communs, et c’est vraiment ce qui constitue l’essentiel de leur alimentation, et ils traînent près du rivage”, a-t-il déclaré.

Towers a déclaré qu’il n’y avait aucune trace d’orque tuant un humain dans la nature.

“Ils sont certainement maîtres de leur propre environnement et s’il y a quelque chose qui nage là-bas, ils veulent le vérifier, voir à quoi ça ressemble et voir si c’est une proie”, a-t-il déclaré.

Trites, de l’Unité de recherche sur les mammifères marins, a prédit que ces types de rencontres se produiront plus fréquemment en Colombie-Britannique

“Tout le monde a maintenant une caméra vidéo haute définition dans ses poches et nous assistons donc à ces rencontres, mais c’est aussi la preuve que les baleines sont ici beaucoup plus fréquemment qu’auparavant”, a-t-il déclaré.

“Nous voulons tous avoir ces incroyables rencontres rapprochées, mais pas au détriment de blesser les animaux, de leur faire du mal ou de les empêcher de venir ici.”

Trites a déclaré que les épaulards sont à l’aise pour chasser près du rivage à cette période de l’année et que les gens devraient viser à garder une distance.

« Il s’agit pour nous de développer cette nouvelle relation, car les choses ont changé. Les océans ont changé de façon très spectaculaire et nous voyons cela se jouer devant nous », a-t-il déclaré.

“Tout comme vous ne voudriez pas vous promener dans le Serengeti et participer à une chasse au lion, vous devez également respecter et prendre du recul car les épaulards vivent leur vie parce qu’ils chassent.”

— Par Brieanna Charlebois à Vancouver.