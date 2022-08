Le groupe à but non lucratif DeKalb parcourt le mont Kilimandjaro en Tanzanie et lève près de 40 000 $ pour les écoliers – Shaw Local

DeKALB – Quatre anciens élèves de la Northern Illinois University et deux membres du corps professoral ont récemment effectué une ascension de 19 431 pieds sur le mont Kilimandjaro pour sensibiliser et plus de 40 000 $ pour des améliorations éducatives pour les filles et les garçons à Mara, en Tanzanie.

Le matin du 18 mai 13 Appui au développement de la Tanzanie des volontaires sont partis pour escalader le volcan enneigé – la plus haute montagne d’Afrique – dont James Cohen, l’un des membres du corps professoral de la NIU qui s’est aventuré lors du voyage de deux semaines en Tanzanie. Cohen, professeur agrégé d’anglais langue seconde/éducation bilingue qui enseigne l’éducation multiculturelle et les fondements de l’éducation en langue minoritaire, est également membre du conseil d’administration de TDS.

Cohen vit actuellement au Kenya et a déclaré avoir découvert TDS par l’intermédiaire de son fondateur et collègue de NIU, Kurt Thurmaier, lorsqu’il est arrivé pour la première fois à l’université il y a 12 ans.

Cohen a déclaré que la randonnée de plusieurs jours était de loin l’activité physique la plus difficile qu’il ait jamais accomplie dans sa vie.

“Malgré l’exercice religieux pendant deux bonnes années, la combinaison de l’altitude et de la randonnée de neuf à 12 heures par jour était très difficile pour moi”, a déclaré Cohen. « D’autres n’ont pas eu des moments aussi difficiles, mais mon corps n’a pas beaucoup aimé l’altitude. Je me sentais toujours essoufflé, même quand au repos mon cœur battait la chamade.

Taylor Adolphson, une ancienne élève de NIU, a étudié à l’étranger en Tanzanie avec TDS il y a sept ans et est revenue en mai dernier pour participer au voyage. Elle a dit que la randonnée jusqu’au point culminant de l’Afrique – 19 341 pieds au-dessus du niveau de la mer – lui avait été décrite comme une randonnée raide de sept jours. En tant que personne qui aime faire de la randonnée et passer du temps à l’extérieur, Adolphson a pensé que la randonnée se ferait dans sa timonerie.

“Je me suis entraîné pour ça, je me sentais préparé”, a déclaré Adolphson, “mais j’étais honnêtement – je ne sais pas si vous pourriez jamais être préparé pour ça – mais c’était probablement l’une des choses les plus incroyables que je n’aurai jamais faire dans ma vie.

Le volontaire de l’appui au développement de la Tanzanie, Eric Hill, est impressionné par la célébration à l’école de Nyegina en l’honneur du sommet réussi du mont Kilimandjaro en mai 2022 et de la collecte de fonds pour l’école. (Photo fournie par Eric Hill)

Tanzania Development Support a été fondée en 2008 par Thurmaier et sa femme Jeanine. Thurmaier, président de TDS, est également président du département d’administration publique de NIU.

“La mission principale de TDS est de fournir aux filles la possibilité d’avoir une éducation”, a déclaré Cohen. « Les filles en Tanzanie sont souvent chargées d’aller chercher de l’eau pour la famille. Au moment où ils reviennent du ruisseau ou de la rivière ou de n’importe quel endroit où ils puisent de l’eau, il est trop tard pour aller à l’école.

“De plus, les filles manquent aussi l’école parce que les produits d’hygiène féminine sont extrêmement chers”, a déclaré Cohen. «Ainsi, TDS offre des bourses à ces lycéennes pour qu’elles fréquentent un internat où elles n’ont pas à se soucier d’aller chercher de l’eau ou de manquer l’école pendant leur période du mois parce que l’école leur fournit les articles dont elles ont besoin.

Eric Hill et James Cohen, professeur à la Northern Illinois University, célèbrent dans l’épuisement au sommet du pic Uhuru, sur le mont Kilimandjaro, en Tanzanie. Un groupe de 13 volontaires a parcouru la montagne de 19 300 pieds avec le soutien au développement de la Tanzanie à but non lucratif basé à DeKalb pour sensibiliser et collecter des fonds pour l’amélioration de l’éducation des filles et des garçons à Mara, en Tanzanie. (Photo fournie par Eric Hill)

Eric Hill, professeur d’anglais à l’école secondaire Larkin à Elgin, faisait également partie du groupe TDS. Il a dit que l’ascension du Kilimandjaro était une grande randonnée et la chose la plus difficile qu’il ait jamais faite. La poussée finale vers le sommet a commencé vers 23 heures par des températures sous le point de congélation avec des rafales de vent. Leur groupe a atteint son sommet peu de temps après que le soleil se soit levé à l’horizon.

“Ce fut une soirée incroyable et vraiment très difficile et stimulante, mais cela en valait vraiment la peine”, a déclaré Hill. “Je veux dire, le toit de l’Afrique, c’était juste une vue incroyable.”

Cette vue au-dessus des nuages ​​sur le mont Kilimandjaro en Tanzanie a été photographiée en mai 2022. Un groupe de 13 volontaires a parcouru la montagne de 19 300 pieds avec le soutien au développement de la Tanzanie à but non lucratif basé à DeKalb pour sensibiliser et près de 40 000 $ en fonds pour l’amélioration de l’éducation des filles et des garçons. à Mara, en Tanzanie. (Photo fournie par Eric Hill)

L’une des expériences les plus cool pour Adolphson a été de regarder les nuages.

“Je ne prendrai plus jamais ce point de vue pour acquis, parce que vous ne comprenez pas cela, ce n’est pas normal, ce n’est pas courant”, a déclaré Adolphson. “Et l’un de nos campings, juste allongé dans la tente avec la porte ouverte, vous pouviez regarder et tout ce que vous pouviez voir n’était qu’une couche de nuages.”

Le groupe TDS a également passé une nuit dans le Serengeti, un écosystème de 12 000 milles carrés dans le centre-est de l’Afrique.

Hill a déclaré que le Serengeti est magnifique mais que la faune en a fait une nuit de sommeil intéressante pour lui.

“Je me suis réveillé à minuit pour aller aux toilettes et je suis retourné dans la tente, puis bien sûr, cinq minutes plus tard, il y avait un lion, un lion mâle soufflant et faisant tous ces bruits”, a déclaré Hill.

Cohen a déclaré que dans le passé, les bénévoles de TDS construisaient principalement des bâtiments. Ils ont construit une bibliothèque, un dortoir pour filles, un laboratoire informatique et plusieurs autres espaces.

En 2015, Adolphson a aidé à peindre la bibliothèque et le centre de ressources, et lorsqu’elle est revenue cette année, elle a été époustouflée par les progrès.

“L’école était incroyable”, a déclaré Adolphson, “parce que parfois je pense qu’il est difficile de comprendre, comme si nous voyons une bonne chose, nous voyons une bonne cause et nous ne voyons pas nécessairement les progrès qui ont été réalisés. Donc pour moi, c’était génial de pouvoir revenir en arrière et de voir ça.

Passant des briques aux livres, les bénévoles se sont tournés vers le remplissage de la bibliothèque, a déclaré Cohen.

“Nous avons maintenant fourni à la bibliothèque le plus grand nombre de livres en kiswahili du pays en dehors de Dar es Salaam”, a-t-il déclaré.