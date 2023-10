Le gros problème du prochain président de la Chambre : comment éviter le sort de Kevin McCarthy

Avant mardi, la soi-disant motion d’annulation n’avait pas été utilisée depuis 113 ans. Armstrong a fait valoir que le prochain déploiement ne prendrait pas autant de temps maintenant que Gaetz l’a utilisé contre McCarthy : « Au cas où nous ne l’aurions pas remarqué, nous avons beaucoup de membres qui aiment l’attention. »

Mais cette poussée en faveur du changement se heurte à la dure réalité selon laquelle tout candidat à la présidence aura besoin du soutien de l’aile droite du parti – et il est peu probable que ces membres abandonnent le pouvoir qui permet à un député d’arrière-ban de forcer un vote sur le renvoi du sommet. chef. Alors que quelques démocrates se disent prêts à obtenir les voix nécessaires pour affaiblir la motion d’annulation, leur coopération pourrait au contraire condamner entièrement les efforts au sein d’un Parti républicain qui n’a aucun appétit pour le bipartisme.

Tout cela aboutit à une situation sans issue pour les Républicains de la Chambre. Même si les alliés de McCarthy préviennent qu’ils ne soutiendront aucun nouveau président sans changements, certains républicains préviennent en privé qu’aucune réforme n’obtiendra les voix nécessaires pour passer la conférence du GOP. Leurs deux principaux prétendants – Leader de la majorité parlementaire Steve Scalise (R-La.) et président du comité judiciaire Jim Jordan (R-Ohio) – s’abstiennent intentionnellement de choisir un camp.

Un troisième candidat à la présidence, Rep. Kévin Hern (R-Okla.), a déclaré qu’il soutenait le maintien du pouvoir d’un seul membre pour évincer le leader parlementaire, mais a ajouté qu’il suivrait la volonté de la conférence : « Il en a été ainsi pendant 200 ans. Seule Pelosi a changé cela, pour se protéger – pour élaborer une mauvaise politique.

Pour que Scalise ou Jordan obtiennent 218 voix, ils auront besoin du soutien quasi-unanime d’un parti républicain de la Chambre qui tend vers la droite depuis des années. Les députés modérés – même ceux dont le sort déterminera probablement le contrôle de la Chambre l’année prochaine – ont généralement évité les demandes dures. Ainsi, sans priver de leurs voix tout candidat à la présidence qui ne conclurait pas un accord de réforme, les alliés de McCarthy n’auront probablement que peu de poids en la matière.

Les lieutenants McCarthy comme Rep. Garret Graves (R-La.) soutiennent que les conservateurs nouvellement enhardis mettent tout futur orateur, même Jordan, co-fondateur du Freedom Caucus, dans une position impossible sans changer les règles.

Beaucoup « de personnes formidables qui participent à cette conférence… ont dit : « Bon sang, non, je n’envisagerais même pas ce travail, car ce serait un échec complet ». Et il faut donc s’en occuper », a déclaré Graves.

Toute conversation sur un changement des règles anti-Gaetz devra avoir lieu rapidement. Le House GOP devrait se réunir mardi pour un « forum des candidats » à huis clos avec Scalise, Jordan et peut-être Hern, s’il donne suite à sa candidature. Les républicains prévoient ensuite d’organiser mercredi un vote interne à bulletin secret pour choisir leur choix d’orateur.

Certains membres ont fait valoir que toute élection de président devrait attendre que la conférence trouve un moyen d’éviter une répétition de l’éviction de McCarthy de mardi. Les Républicains qui siègent sur le champ de bataille sont particulièrement désireux d’éviter davantage de perturbations, et la réforme de la motion d’annulation est la principale préoccupation du Main Street Caucus, plus centriste, selon trois personnes qui ont abordé ses priorités sous couvert d’anonymat.

Lorsque Jordan s’est adressé à ce caucus jeudi, il a réitéré ce qu’il avait dit publiquement : qu’il était ouvert à un changement de règle, mais seulement avec 218 républicains à son bord, selon deux personnes proches des propos.

« La majeure partie de notre conférence souhaite s’assurer que la motion d’annulation de la règle ne puisse plus être exercée par un seul membre », a déclaré le représentant. Jean Duarte (R-Calif.), membre du Main Street Caucus. « Jim Jordan et Steve Scalise sont tous deux des candidats crédibles au poste d’orateur. L’important pour beaucoup d’entre nous est de retourner au travail. »

Bien sûr, ce pari a son lot de défenseurs. représentant Warren Davidson (R-Ohio), un allié de la Jordanie, a déclaré : «Le Congrès ne devrait pas craindre MTV. Le MTV permet le débat et la résolution.»

Et après le leader de la minorité sénatoriale Mitch McConnell a pris une position rare sur un sujet de la Chambre pour appeler à l’abolition de la motion, le sénateur critique de McConnell. Mike Lee (R-Utah) a cité ces remarques comme suit : «raison impérieuse» pour ne pas se débarrasser de l’outil.

La bataille sur les règles de la Chambre GOP survient également alors que de nombreux membres de la base aspirent à ce que Gaetz fasse face aux conséquences après sa rébellion.

La conférence du GOP doit décider « quelle sera la responsabilité », a déclaré le représentant. Marc Molinaro (R.Y.) a dit.

Certains républicains soutiennent en privé que travailler avec les démocrates est une voie viable vers une réforme des règles. Mais l’hostilité du Parti républicain à l’égard de tout type d’accord parallèle démocrate signifie que de telles négociations ne feraient que nuire à la volonté d’un orateur potentiel d’obtenir 218 voix républicaines, avec seulement quatre à perdre.

Malgré l’animosité persistante parmi les centristes des deux partis après que les démocrates ont voté à l’unanimité pour renverser McCarthy cette semaine, plusieurs démocrates modérés ont exprimé leur soutien à d’éventuels changements à la motion d’annulation.

Représentant du premier mandat. Jared Moskowitz (Démocrate de Floride) a déclaré dans une interview qu’il s’en remettrait à la direction de son parti, mais qu’il estimait que le seuil devait être relevé par un seul législateur : « Il doit être remplacé par un seul. Nous ne pouvons pas avoir d’histoire deux fois la même année.

Les démocrates du groupe bipartisan Problem Solvers Caucus, dirigé par le représentant. Josh Gottheimer (DN.J.), avait fait pression pour une refonte de la mesure d’éviction du président lorsque les démocrates étaient au pouvoir en 2019 – une mesure qui limiterait essentiellement son utilisation aux chefs de parti.

Mais il est difficile de voir les Républicains de la Chambre prendre conscience de l’intérêt de ces législateurs pour les changements alors que le bras de campagne du GOP est pointer du doigt les centristes démocrates qui s’est opposé à McCarthy. Les démocrates modérés affirment avoir contacté le Parti républicain mais n’avoir jamais obtenu de réponse sérieuse.

Un autre démocrate siège sur le champ de bataille, le représentant de l’Ohio. Greg Landsmana déclaré : « Les extrémistes dirigeaient déjà le spectacle, car ils avaient à la main cette motion pour libérer la grenade. »

« Et puis ils l’ont utilisé », a poursuivi le membre de Problem Solvers. « Jusqu’à ce qu’elle disparaisse, ils peuvent remettre l’épingle et l’utiliser encore et encore. »

Meredith Lee Hill, Daniella Diaz et Olivia Beavers ont contribué à ce rapport.