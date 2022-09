Le gros problème des pliables grand écran

Les téléphones pliables sont la dans-chose en ce moment. Tout a commencé avec le Samsung Galaxy Fold en 2019, qui souffrait de problèmes de produits classiques de première génération. En fait, il a été rappelé peu de temps après son lancement car l’écran intérieur pliable des premiers échantillons a commencé à s’effondrer entre les mains des critiques.

Heureusement, trois ans plus tard, la plupart des fabricants semblent avoir franchi l’obstacle de la durabilité des smartphones pliables. Le Galaxy Z Fold 4 de Samsung, par exemple, a survécu à une quantité impressionnante de dommages lors du test de durabilité de JerryRigEverything, notamment en pliant avec force le téléphone vers l’arrière et en mettant de la poussière et des débris directement sur l’écran et à l’intérieur du système de charnière complexe. Naturellement, vous n’allez pas le faire intentionnellement sur votre propre téléphone, mais il est bon de savoir qu’il est plus robuste qu’il n’y paraît.

Les pliables de Samsung sont parmi les rares à avoir une résistance à l’eau IPX8, vous permettant d’envoyer des SMS sous une pluie battante sans souci dans le monde (à part se mouiller, c’est-à-dire !).

Ce n’est pas seulement Samsung non plus. Le marché des téléphones pliables a fait des pas de géant au cours des dernières années, avec d’excellents modèles comme le Huawei Mate X2, le Mix Fold 2 de Xiaomi uniquement en Chine et l’Oppo Find N, que j’ai eu le plaisir d’utiliser plus tôt cette année.

Samsung Galaxy Z Fold 4 Dominik Tomaszewski / Fonderie

Ces appareils ne sont toujours pas parfait – vous pouvez voir le pli le long de la charnière dans la plupart des écrans pliables – mais le matériel est maintenant à un niveau où de nombreux acheteurs seront à l’aise d’investir dans un smartphone pliable – en particulier le Samsung Galaxy Z Fold 4.

Mon conseil, cependant, est d’attendre. Le matériel est peut-être prêt, mais après avoir utilisé l’Oppo Find N et le Galaxy Z Fold 4, il reste encore beaucoup de travail à faire du côté logiciel.

Lorsque j’ai utilisé l’Oppo Find N pour la première fois en avril, j’ai remarqué que certaines de mes applications préférées ne s’affichaient pas correctement sur l’écran principal de 7,1 pouces. C’est presque certainement dû au rapport d’aspect carré de 8,4: 9, pour lequel la plupart des développeurs n’auront pas optimisé leurs applications. Après tout, combien d’appareils ont un écran de cette forme ? Pas beaucoup.

Oppo Trouver N Dominik Tomaszewski / Fonderie

C’est bien, pensai-je, étant donné que l’Oppo Find N n’a pas été officiellement lancé en Occident et, par conséquent, les développeurs ne seront pas pressés de développer pour le facteur de forme.

Samsung, d’autre part, vend ces téléphones en Occident depuis quelques années, et la société a spécifiquement travaillé avec des développeurs pour ajouter la prise en charge du facteur de forme inhabituel. Essentiellement, s’il y a un fabricant pliable qui pourrait offrir une expérience pliable de haut niveau, j’ai supposé que ce serait Samsung.

Mais, cher lecteur, je me suis trompé.

Au crédit de Samsung, il a une liste croissante d’applications qui font bon usage du grand écran du Fold 4, notamment Facebook, Messenger, WhatsApp, Microsoft Office, YouTube et Google Meet. Et ils fonctionnent bien. Le problème est que, en dehors de cette liste relativement restreinte d’applications, d’autres ne fonctionnent tout simplement pas sur ce rapport d’aspect carré.

La plupart des applications fonctionnent bien, mais comme elles ne sont pas optimisées pour le format d’image, elles n’offrent pas l’expérience grand écran à laquelle vous pourriez vous attendre. Au lieu de cela, tout comme avec tant de tablettes Android, les applications s’en tiennent à une interface utilisateur conçue pour le format d’image grand et mince que la grande majorité des téléphones ont maintenant.

Cependant, il existe quelques applications qui ne fonctionnent tout simplement pas, y compris certaines des plus populaires.

Par exemple, prenez Instagram. L’incapacité de l’application à s’adapter au rapport d’aspect carré du Find N et du Fold 4 signifie que jusqu’à 2/3 du contenu vidéo a été recadré – et ce n’est pas l’expérience premium à laquelle les acheteurs s’attendront après avoir déboursé beaucoup d’argent pour un téléphone pliable.

Instagram sur le Huawei Mate Xs 2 Dominic Preston / Fonderie

C’était une histoire similaire avec TikTok sur le Find N, mais Samsung a travaillé avec le développeur pour que l’application fonctionne correctement avec son téléphone pliable.

En fin de compte, les développeurs d’applications n’ajoutent pas la prise en charge de ces appareils assez rapidement.

En fait, le président des ventes et des services à l’étranger d’Oppo, Billy Zhang, a cité le manque de support des applications comme l’une des principales raisons pour lesquelles nous n’avons pas encore vu d’Oppo pliable en dehors de la Chine (bien que cela pourrait bientôt changer).

Il semble que nous soyons toujours dans une situation de catch-22 sur le marché pliable : les développeurs attendent que davantage de fabricants produisent des pliables avant d’investir du temps et de l’argent dans le développement spécifiquement pour le facteur de forme, tandis que les fabricants attendent le support de l’application avant d’aller tout- sur le facteur de forme pliable. Qui va céder en premier ?

Il n’est pas difficile non plus de voir d’où viennent les développeurs ; alors que Samsung affirme qu’il y avait 10 millions de pliables vendus dans l’industrie en 2021, c’est une goutte dans l’océan des 1,38 milliard de ventes globales de smartphones prévues la même année.

Je devrais probablement préciser à ce stade que ce problème ne s’applique pas vraiment aux smartphones pliables à clapet comme le Galaxy Z Flip 4 et le Huawei P50 Pocket. Le fait que ces modèles se replient en quelque chose qui ressemble à un smartphone traditionnel à barre chocolatée signifie que les développeurs n’ont pas besoin d’optimiser les applications pour un nouveau format d’image.

Coque Samsung Galaxy Z Flip 4 Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les coques pourraient donc être la meilleure option pour les fabricants d’introduire plus de smartphones pliables dans un avenir proche, plutôt que de travailler sur l’autre style de pliable qui nécessite beaucoup plus de travail de la part des développeurs. Pourrions-nous voir le grand écran pliable disparaître au profit des téléphones à clapet dans les prochaines années, ou la puissance combinée de Xiaomi, Oppo, Samsung et co. apporter un support pliable grand écran à la plupart des applications ? Nous devrons attendre et voir.