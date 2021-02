Il y a eu beaucoup de fanfare autour de la signature par Liverpool de Thiago Alcantara du Bayern Munich lors du mercato d’été.

Et à juste titre.

L’Espagnol est un best-seller mondial absolu à son époque; il joue au football avec la grâce d’une ballerine et l’intelligence d’un chirurgien cérébral.

Liverpool a eu un aperçu de sa grandeur tout au long de la saison. Sa performance à ses débuts contre Chelsea était comme s’il était au club depuis des années.

Mais pour une raison ou une autre, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour Liverpool cette campagne et ils ont du mal à atteindre les sommets vertigineux du succès de la saison dernière.

Bien sûr, Liverpool a été extrêmement durement touché par des blessures.

Perdre Virgil van Dijk, Joel Matip et Joe Gomez pendant la meilleure partie de la saison – et devoir surmonter ces fissures en déplaçant Jordan Henderson et Fabinho en défense – entraverait n’importe quel camp.

Et à certains égards, Liverpool toujours avec un véritable cri de gagner la ligue avant sa défaite contre Manchester City, témoigne de la qualité de cette équipe.