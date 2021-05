Le gros problème dans l’affaire antitrust d’Amazon

Certains des marchands indépendants qui vendent sur le centre commercial numérique d’Amazon prétendent de longue date que la société les punit s’ils répertorient leurs produits moins chers sur leurs propres sites Web ou sur d’autres sites d’achat comme Walmart.com. Ces vendeurs disent effectivement qu’Amazon dicte ce qui se passe sur les sites d’achat partout sur Internet et, ce faisant, fabrique des produits plus cher pour nous tous.

Cependant, le procureur général de DC, Karl Racine, présente un argument juridique contre Amazon qui est à la fois old-school et roman, et cela pourrait devenir un modèle pour sertir le pouvoir des Big Tech.

Le procès, déposé mardi par le procureur général du district de Columbia, rejoint les récents procès antitrust du gouvernement contre Google et Facebook. Ces poursuites prendront une éternité, et les experts juridiques ont déclaré que les entreprises avaient probablement le dessus devant les tribunaux.

Je ne sais pas si l’une de ces poursuites contre Big Tech réussira à réduire la formidable influence des entreprises. Et je ne peux pas dire avec certitude si nous sommes mieux ou moins bien lotis en ayant une poignée d’entreprises technologiques puissantes qui fabriquent des produits utilisés et souvent aimés par des milliards de personnes.

L’année dernière, le juriste et critique de Big Tech Tim Wu m’a dit qu’il pensait que ces allégations de prix étaient le cas antitrust potentiel le plus fort contre Amazon pour des raisons juridiques. (Il a depuis été choisi pour conseiller la Maison Blanche sur les questions de concurrence des entreprises.)

Les experts juridiques ont déclaré qu’il était difficile de poursuivre les géants de la technologie pour avoir enfreint les lois antitrust. C’est en partie à cause de la manière dont les lois américaines sur la concurrence ont été rédigées, interprétées et appliquées au fil des décennies. Mais le procès contre Amazon contourne cela en disant que le géant de la technologie fait du tort au public de la même manière que les chemins de fer et les géants de l’acier du XIXe siècle – en armant fortement la concurrence et en augmentant les prix à volonté.

Amazon, dans une déclaration à mes collègues, a déclaré que les commerçants ont la liberté de lister et de tarifer leurs produits comme ils le souhaitent, mais qu’Amazon peut choisir de «ne pas mettre en avant» des produits qui ne sont pas proposés à des prix compétitifs.

Racine a fait de cette affirmation une pièce maîtresse de son procès. Amazon a déjà déclaré que les commerçants ont le pouvoir absolu de fixer les prix des produits qu’ils vendent sur son site, mais cela ne tient pas compte du fait que la société dispose de leviers subtils pour rendre les produits des commerçants presque invisibles pour les acheteurs. Si un commerçant répertorie un produit moins cher sur un autre site, Amazon peut répondre en rendant plus fastidieux pour un acheteur d’acheter l’article.

Il a été remarquable, cependant, de voir l’évolution de la pensée parmi certains des citoyens et des politiciens, de la crainte justifiée de ces entreprises et de ce qu’elles font à la remise en question des inconvénients des technologies et des entreprises parfois effrontées qui les sous-tendent.

C’est un désordre parfois injuste et bruyant. Mais rappelez-vous pourquoi nous en sommes arrivés à ce point: les géants de la technologie sont parmi les forces les plus puissantes de notre monde, et le prix du pouvoir est un examen minutieux.

