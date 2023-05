Le gros pari de Google sur l’IA et une nouvelle carte du génome humain

Les nouvelles: Google intègre de nouveaux outils d’IA puissants dans des tonnes de ses produits existants et en lance une multitude de nouveaux, y compris un assistant de codage, a-t-il annoncé mercredi lors de sa conférence annuelle I/O.

Ce qui change : Des milliards d’utilisateurs verront bientôt le dernier mode de langage AI de Google, PaLM 2, intégré dans plus de 25 produits tels que Maps, Docs, Gmail, Sheets et le chatbot de l’entreprise, Bard, qu’il ouvre à un plus grand nombre d’utilisateurs. Il s’agit de la plus grande poussée de l’entreprise à ce jour pour intégrer la dernière vague de technologie d’IA dans une variété de produits.

Pourquoi est-ce important: En raison des risques pour la sécurité et la réputation, Google a été plus lent que ses concurrents à lancer des produits alimentés par l’IA. Mais la concurrence féroce de concurrents comme Microsoft, OpenAI et d’autres lui a laissé le sentiment qu’il n’a d’autre choix que d’aller de l’avant. Les experts avertissent qu’il s’agit d’une stratégie risquée qui pourrait se retourner contre les régulateurs. Lire l’histoire complète.

—Melissa Heikkila

Cette nouvelle carte du génome tente de capturer toutes les variations génétiques humaines

Après plus de 20 ans à prétendre avoir terminé le projet du génome humain, les chercheurs ont annoncé une nouvelle version de la carte du génome humain.

Alors que les versions précédentes du projet prétendaient être une ébauche du plan génétique d’un être humain, cette mise à jour combine l’ADN complet de 47 individus divers – Africains, Amérindiens et Asiatiques, entre autres groupes – dans un atlas génétique géant qu’ils disons mieux capte la diversité génétique de notre espèce.

La nouvelle carte, appelée « pangenome », a été élaborée il y a dix ans, et les chercheurs disent qu’elle ne fera que s’agrandir. Fondamentalement, cela pourrait offrir des possibilités intéressantes pour diagnostiquer les maladies rares. Lire l’histoire complète.