Achevé en 1869, le canal de Suez constitue l’une des routes maritimes les plus courtes entre l’Asie et l’Europe en reliant la Méditerranée et la mer Rouge et permettant aux navires d’éviter d’avoir à contourner la corne de l’Afrique.

