Le gros lot de la loterie Huntley Legion Post atteint plus de 170 000 $ – Shaw Local

Le jackpot Queen of Hearts du Huntley Legion Post 673 est passé à plus de 171 779,17 $.

Ce tour se poursuit depuis plus d’un an et est le plus gros jackpot que le site ait eu, a déclaré la présidente auxiliaire Suzan Hoehn. Le jackpot Reine de Coeur est tiré tous les mardis à 20h15

N’importe qui peut entrer dans le club de la légion et acheter des billets pour 1 $ chacun, sept jours sur sept jusqu’à 19 h 15 le mardi.

Les participants choisissent un numéro pour leurs billets. Si votre billet est retiré du gobelet, vous gagnez automatiquement un pourcentage de ce que la légion a gagné pour la semaine en ventes de billets, a déclaré Hoehn.

Hoehn a déclaré que toutes les cartes sont scellées dans des enveloppes. « Personne à la légion ou ailleurs ne sait où se trouve cette reine de cœur », a déclaré Hoehn.

Une enveloppe portant le même numéro que le ticket choisi contenant une carte d’un jeu standard est alors ouverte. Si c’est une reine de cœur, tout le jackpot revient au gagnant. S’il s’agit d’une carte faciale, le gagnant remporte 100 $. Si c’est un joker, le gagnant remporte 200 $. Mais, si le deuxième joker est choisi, le tableau recommence avec un autre jeu de cartes.

« Et c’est pourquoi cette ronde dure depuis si longtemps », a déclaré Hoehn.

Les billets sont jetés et recommencent chaque semaine pour le jackpot progressif en cours.

L’auxiliaire paie les taxes fédérales sur le montant du gain, de sorte que les gagnants déduisent 24 % de leurs gains sur les autres taxes.

Une partie des ventes de billets sert à financer des événements et des organisations d’anciens combattants, notamment VetFest, des bourses d’études et des garde-manger.

La légion, située au 11712 Coral St., comprend les Sons of Legion locaux et auxiliaires à Huntley.

Le prochain tirage aura lieu ce mardi 4 juillet.