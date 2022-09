WASHINGTON (AP) – Les démocrates avaient désespérément besoin du vote du sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale pour obtenir leur priorité législative de signature à travers la fin. Alors ils ont fait ce que Washington fait le mieux : ils ont conclu un accord.

Pour aider à obtenir son soutien à un projet de loi salué par des groupes de défense comme le plus gros investissement jamais réalisé dans la lutte contre le changement climatique, Manchin a déclaré qu’il avait obtenu l’engagement du président Joe Biden et des dirigeants démocrates de faire passer un ensemble de réformes autorisant les projets énergétiques par le Congrès avant le 30 septembre. , la fin de l’exercice en cours.

Maintenant, le projet de loi sur le climat a force de loi et Manchin est prêt à encaisser. Mais les principaux groupes de circonscription démocrates s’alignent contre la proposition, la qualifiant de mauvaise pour le pays et le climat. Le sénateur Bernie Sanders du Vermont et des dizaines de membres de la Chambre sont d’accord.

La fissure pourrait compliquer les efforts du parti pour garder l’accent sur les principales victoires législatives de cet été avant les élections de mi-mandat de novembre, qui détermineront quel parti contrôle la Chambre et le Sénat. Plus immédiatement, la fracture teste la capacité de Schumer et Pelosi à maintenir suffisamment de démocrates en ligne pour éviter une fermeture partielle du gouvernement à la fin du mois.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., va de l’avant. Il a déclaré cette semaine qu’il lierait la mesure préférée de Manchin à une législation incontournable qui maintiendrait le gouvernement fédéral jusqu’à la mi-décembre.

Pour convaincre les sceptiques, certains démocrates soulignent que la proposition de Manchin de rationaliser les évaluations environnementales des projets d’infrastructures énergétiques serait également bonne pour les énergies renouvelables.

Un résumé du projet de loi a circulé parmi les démocrates du Sénat ces derniers jours et a été obtenu par l’Associated Press. Il indique que le paquet en cours de développement est essentiel pour atteindre les objectifs climatiques en développant des lignes de transmission interétatiques qui transporteront l’électricité des parcs éoliens du Midwest, par exemple, vers les grandes villes de la côte Est.

“Malheureusement, aujourd’hui, ces lignes plus hautes et plus longues à travers plusieurs juridictions ne sont pas construites”, indique le résumé.

Le résumé indique qu’environ 20 grands projets de transmission sont prêts à aller de l’avant avec un soutien fédéral.

“Les réformes visant à résoudre les problèmes d’autorisation, d’implantation et de répartition des coûts sont essentielles à la construction de ces projets”, indique le document.

Lors d’entretiens, des sénateurs démocrates clés ont souligné un message similaire, qualifiant la proposition énergétique de complémentaire à l’énorme paquet climatique adopté le mois dernier.

“En ce moment, il y a tout simplement trop de retard dans le solaire, l’éolien et la géothermie, donc je veux à chaque occasion possible accélérer les permis pour les énergies renouvelables”, a déclaré le sénateur Ron Wyden, D-Ore.

Le sénateur Brian Schatz, D-Hawaii, a déclaré que l’effort d’autorisation consiste à s’assurer que les lois environnementales fondamentales sont respectées plus rapidement, comme des examens simultanés par des agences gouvernementales plutôt qu’une agence commençant son travail après la fin d’une autre.

Schatz a déclaré que «l’ancien mouvement environnemental» s’était construit autour de l’arrêt de projets inappropriés. Mais le “nouveau mouvement environnemental” est construit autour de la construction d’une quantité sans précédent d’énergie propre.

“Pour ce faire, nous allons nous heurter aux mêmes réglementations qui ont stoppé les mauvais projets pendant un certain nombre d’années”, a déclaré Schatz. “Si nous voulons réellement atteindre nos objectifs en matière d’énergie propre, nous allons devoir construire de grands projets de préservation de la planète, ce qui signifie que les réglementations fédérales qui les ralentissent doivent être examinées très attentivement.”

Le texte législatif incorporant les priorités de Manchin n’a pas encore été publié, mais parmi les objectifs qu’il s’est fixés, il y a l’établissement d’un délai maximal pour permettre les examens, dont deux ans pour les grands projets et un an pour les projets à faible impact. Manchin souhaite également un délai de prescription pour le dépôt de contestations judiciaires et un langage qui renforcerait l’autorité du gouvernement fédéral sur les projets de transmission électrique interétatiques déterminés par le secrétaire à l’Énergie comme étant dans l’intérêt national.

Enfin, il veut exiger que toutes les agences concernées prennent les mesures nécessaires pour permettre la construction et l’exploitation du pipeline Mountain Valley, un pipeline de 303 milles (487 kilomètres), qui est en grande partie terminé et qui transporterait du gaz naturel à travers la Virginie-Occidentale et Virginie.

Le tracé proposé traverse plus de 1 100 cours d’eau et perturbera 6 951 acres (2 813 hectares) de terres, dont 4 168 acres (1 686,7 hectares) susceptibles d’une grave érosion hydrique. Lorsqu’il sera entièrement terminé, le gazoduc livrera jusqu’à 2 pieds cubes (0,06 mètre cube) de gaz naturel par jour aux marchés du centre de l’Atlantique et du sud-est.

Les batailles juridiques ont retardé l’achèvement de près de quatre ans et doublé le coût du pipeline, désormais estimé à 6,6 milliards de dollars. Manchin veut également donner à la cour d’appel fédérale de Washington la compétence pour tout autre litige concernant le projet.

Plus de 70 démocrates de la Chambre ont signé vendredi une lettre appelant Pelosi à maintenir les dispositions d’autorisation en dehors du projet de loi sur les dépenses ou de toute autre législation à adopter cette année.

“Nous restons profondément préoccupés par le fait que ces dispositions d’autorisation graves et préjudiciables auront un impact significatif et disproportionné sur les communautés à faible revenu, les communautés autochtones et les communautés de couleur”, ont écrit les législateurs.

Sanders a dirigé sa colère principalement contre les efforts visant à ouvrir le pipeline de Mountain Valley. S’exprimant au Sénat, il a cité la litanie des catastrophes climatiques qui se produisent dans le monde entier – des sécheresses record en Occident et en Chine, aux inondations massives au Pakistan, en passant par la fonte des glaciers qui, selon lui, pourrait placer les principales villes américaines. sous-marine dans les décennies à venir.

“À une époque où le changement climatique menace l’existence même de la planète, pourquoi quelqu’un parlerait-il d’augmenter considérablement les émissions de carbone et d’augmenter la production de combustibles fossiles aux États-Unis ?” dit Sanders. « Quel genre de message cela envoie-t-il au peuple de notre propre pays et aux personnes qui souffrent partout dans le monde ?

Schatz a qualifié le Mountain Valley Pipeline d ‘«animal différent» qu’il n’accepterait normalement pas, mais «nous avons conclu un accord avec Joe Manchin». Il a déclaré que cet accord, qui a conduit à l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation le mois dernier, a mis les États-Unis sur la voie de la réalisation du plus grand nombre de réductions d’émissions de l’histoire du pays.

Ce projet de loi utilise des changements dans le code des impôts pour déplacer les États-Unis vers des sources d’énergie plus propres. Il accorde des allégements fiscaux aux consommateurs qui achètent des véhicules électriques, des panneaux solaires et des appareils plus économes en énergie, et il offre également des incitations financières aux fabricants de ces produits. De plus, le projet de loi dépense des milliards de dollars pour des choses telles que la transition de la flotte du service postal américain vers des véhicules électriques.

Les partisans prévoient que le projet de loi met les États-Unis sur la bonne voie pour réduire les émissions de 40% en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030.

“Dans le filet, ce n’est pas un appel serré”, a déclaré Schatz. « … Je n’aime pas ce pipeline, mais ce n’est pas le principal problème environnemental de la planète. Le principal problème environnemental est que nous ne produisons pas assez d’énergie éolienne et solaire. Et maintenant, nous sommes sur le point de voir l’énergie éolienne et solaire décoller comme une fusée.

