Le gros achat de Delta, des résultats bancaires solides, l’effet Micron

Ce que je regarde 18 juillet 2022 Le rapport sur les résultats trimestriels de Bank of America (BAC) était très solide. Les revenus ont augmenté de 6 % pour atteindre 22,79 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes. La croissance des prêts est bonne. Le consommateur est incroyablement bon – je ne sais pas si le consommateur peut être ralenti facilement. Goldman Sachs (GS) a enregistré des bénéfices et des revenus supérieurs aux estimations des analystes. Bénéfice de 7,73 $ par action contre un consensus de 6,58 $ par action. Les résultats trimestriels de Citigroup (C) et de Wells Fargo (WFC) ont été meilleurs que prévu. Comme Micron (MU), ils ont chuté en prévision d’une baisse des bénéfices, puis se sont inversés lorsqu’ils n’étaient pas aussi mauvais que prévu. Le PDG de Raytheon (RTX), Greg Hayes, a déclaré à CNBC que la société ne vendrait plus de nouveaux avions à fuselage étroit dans six ou sept ans. Comment peuvent-ils ne pas en faire plus ? Comment les compagnies aériennes ont-elles pu être si mal avisées ? Greg plaide pour des hausses de taux afin de ralentir les choses afin qu’il puisse amener les travailleurs (principalement des ingénieurs) à construire des avions. L’OTAN sera une grande source de commandes. Barclays réduit les objectifs de prix d’un groupe de services publics pour ramener à la maison l’idée que cela pourrait être terminé pour ce groupe en ce moment. Stifel abaisse l’objectif de prix sur l’industriel Parker-Hannifin (PH) à 283 $ contre 343 $… tout sur la cuisson en période de récession. L’objectif de prix de Roku a été abaissé à 80 $ contre 105 $ chez Morgan Stanley. L’analyste est prudent vis-à-vis du consommateur ; si prudent, ne couperiez-vous pas le cordon ? Starbucks (SBUX) : Enfin, une augmentation de l’objectif de prix. Nicole Miller Regan de Piper Sandler passe de 80 $ à 84 $. L’analyste du logement Ivy Zelman affirme que les annulations de ventes de maisons ont augmenté en raison de la vitesse fulgurante des hausses de taux. Delta (DAL) achète 100 avions Boeing (BA) Max – première commande majeure avec le constructeur d’avions en plus d’une décennie. L’objectif de prix de UnitedHealth (UNH) a été porté à 587 $ contre 570 $ chez Morgan Stanley – un autre excellent trimestre d’une action Dow. Le bitcoin rebondit, dépasse les 22 000 $… enlève la pression sur le marché. Constellation Brands (STZ) reste un premier choix chez Jefferies. Paramount (PARA) rétrogradé pour vendre depuis Morgan Stanley. Disney (DIS) augmente le prix de l’abonnement ESPN + à 9,99 $ contre 6,99 $ par mois. La Deutsche Bank est très prudente sur les automobiles et dégrade General Motors (GM) pour conserver le risque sur les bénéfices. Favorise Tesla (TSLA), voyant une opportunité après un recul de 30% des actions. Kraft Heinz (KHC) a lancé un achat chez Mizuho, ​​affirme que Street sous-estime le potentiel de croissance de l’entreprise. L’analyste de Bernstein, Toni Sacconaghi, augmente légèrement ses estimations du troisième trimestre pour Apple (AAPL), en raison d’une offre meilleure que prévu et d’une demande chinoise saine. Mais il s’inquiète des chiffres de 2023 … (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, STZ, WFC. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez un échange alerte avant que Jim ne fasse un échange. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Une succursale de Bank of America à San Francisco le 14 janvier 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Ce que je regarde 18 juillet 2022