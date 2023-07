Le Groenland était peut-être vert et sans glace il y a 416 000 ans | Nouvelles du monde

Le Groenland était peut-être vert et sans glace il y a à peine 416 000 ans, selon de nouvelles recherches.

L’étude, publiée dans la revue Science, a fait craindre que les calottes glaciaires du Groenland ne soient pas aussi stables qu’on le pensait auparavant et fournit des informations sur la façon dont le paysage de la région pourrait réagir au changement climatique.

Les chercheurs ont analysé des sédiments extraits d’une carotte de glace collectée dans la région, qui ont montré des traces de feuilles et de mousse de cette période.

Il indique qu’une grande partie de la glace du Groenland a fondu lorsque la Terre s’est réchauffée modérément il y a 424 000 à 374 000 ans, provoquant une élévation du niveau mondial de la mer entre 5 et 20 pieds.

La recherche contredit l’opinion largement répandue selon laquelle une grande partie de la calotte glaciaire du Groenland existe depuis au moins un million d’années, sinon plus.

Paul Bierman, géologue et professeur à l’Université du Vermont aux États-Unis, a déclaré: « C’est vraiment la première preuve à l’épreuve des balles qu’une grande partie de la calotte glaciaire du Groenland a disparu lorsqu’elle s’est réchauffée. »

Les carottes de glace sont des cylindres de glace forés à partir de glaciers et de calottes glaciaires qui sont essentiellement des capsules temporelles gelées, permettant aux scientifiques de reconstituer le climat de la Terre il y a des millions d’années.

La carotte de glace analysée dans la nouvelle recherche mesure 12 pieds de long et a été forée au Camp Century dans le nord-ouest du Groenland, qui a servi de base secrète de l’armée américaine pendant la guerre froide.

L’échantillon de glace a été oublié dans un congélateur pendant des décennies et redécouvert accidentellement en 2017.

Les chercheurs ont également découvert que les sédiments dans la carotte de glace ont été déposés par l’eau courante pendant une période de réchauffement appelée Marine Isotope Stage 11.

En plus d’être libre de glace, le Groenland a peut-être été transformé en une toundra à cette époque couverte d’arbres avec des mammouths laineux errants ou même une forêt boréale.

Les auteurs de la recherche ont déclaré que l’étude est essentielle pour comprendre comment la calotte glaciaire du Groenland réagira au réchauffement climatique à l’avenir.

Lire plus de nouvelles du monde :

Six morts après que les Balkans ont été frappés par une puissante tempête alors que la canicule cuit le continent

Un gros chat est en liberté à Berlin – et les habitants craignent que leurs chiens ne soient la « nourriture idéale pour les lions »

L’ami du PDG d’OceanGate, Stockton Rush, dit qu’il a créé une « souricière pour les milliardaires »

Les calottes glaciaires de la région contiennent suffisamment d’eau pour provoquer une élévation du niveau de la mer de 23 pieds, ont déclaré les scientifiques, mettant en danger toutes les villes côtières du monde.

Le professeur Bierman a déclaré: « Le passé du Groenland, préservé dans 12 pieds de sol gelé, suggère un avenir chaud, humide et largement sans glace pour la planète Terre, à moins que nous ne puissions réduire considérablement la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

« Il y a quatre cent mille ans, il n’y avait pas de villes sur la côte et maintenant il y a des villes sur la côte », a-t-il ajouté.

Tammy Rittenour, professeur au Département de géosciences de l’Université d’État de l’Utah, a déclaré : « Si nous ne faisons fondre que des parties de la calotte glaciaire du Groenland, le niveau de la mer monte de façon spectaculaire.

« Modélisant en avant les taux de fonte et la réponse à une forte teneur en dioxyde de carbone, nous examinons des mètres d’élévation du niveau de la mer, probablement des dizaines de mètres. »