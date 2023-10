Le grizzly qui a tué un couple dans le parc national Banff est euthanasié

Commentez cette histoire Commentaire

Un couple a été attaqué et tué par un grizzly « agressif » dans le parc national Banff, au Canada, ont annoncé dimanche des responsables. Les autorités ont été alertées d’une attaque d’ours dans la vallée de la rivière Red Deer, dans le parc de l’Alberta, vendredi à 20 heures, grâce à un appareil satellite. Comme les conditions ne permettaient pas à une équipe d’intervention d’atteindre la zone de recherche par hélicoptère, elle a voyagé à pied toute la nuit à la recherche du couple.

Les autorités sont arrivées au camping plus de 24 heures plus tard, où elles ont trouvé deux corps.

L’équipe de réponse aux attaques humaines de la faune, dont les membres sont spécialement formés pour répondre aux attaques d’animaux, a déclaré avoir trouvé un grizzly dans la zone qui affichait un « comportement agressif ».

L’équipe a choisi d’euthanasier l’ours sur place « pour assurer la sécurité publique », a indiqué le parc national Banff dans un communiqué sur Facebook.

Le couple décédé a été retrouvé dimanche à 1 heure du matin. Quatre heures plus tard, la police locale est arrivée et a transporté les victimes à Sundre, une ville du centre de l’Alberta.

Les victimes n’ont pas encore été identifiées, mais un membre de la famille a déclaré à Canadian Broadcasting Corp. News qu’ils étaient des conjoints de fait et des randonneurs expérimentés dans l’arrière-pays.

Le membre de la famille a déclaré que le chien du couple avait également été tué.

«Ils étaient des partenaires de longue date qui aimaient le plein air et étaient inséparables», a déclaré le membre de la famille dans une déclaration à CBC. « Ils vivaient dans l’arrière-pays et étaient deux des personnes les plus prudentes que je connaisse. Ils connaissaient le protocole des ours et le suivaient à la lettre.

Parcs Canada n’a pas immédiatement répondu aux questions du Washington Post sur l’identité du couple lundi matin.

Il s’agit au moins de la deuxième attaque mortelle de grizzly en Amérique du Nord depuis juillet, lorsqu’un grizzli a mutilé une femme sur un sentier forestier à l’ouest du parc national de Yellowstone, aux États-Unis. Cet ours a ensuite été euthanasié après être entré par effraction dans la maison d’une personne à la recherche de nourriture, a rapporté le Post en septembre.

Les Rocheuses canadiennes et les montagnes Columbia abritent à la fois des grizzlis et des ours noirs, selon Parcs Canada.

Les observations d’ours deviennent plus courantes à l’automne, lorsque les animaux commencent activement à chercher de la nourriture alors qu’ils se préparent à hiberner pendant les mois froids de l’hiver.

Le site Web de Parcs Canada indique que l’approche la plus sûre est d’éviter de rencontrer un ours, mais si cela n’est pas possible, utiliser un spray anti-ours ou faire le mort devrait être la première option. Si cela ne fonctionne pas, les randonneurs devront peut-être riposter.

Quatorze pour cent des attaques de grizzlis entraînent des morts dans le monde, a déclaré à Reuters Kim Titchener, fondateur de Bear Safety and More et également ami de la famille d’au moins une des victimes.

Les rencontres violentes entre les grizzlis et les humains se multiplient à mesure que de plus en plus de personnes profitent du plein air, mais elles restent très rares, a-t-elle déclaré.

« C’est simplement la raison pour laquelle nous constatons davantage d’attaques, c’est-à-dire que davantage de personnes se dirigent vers l’extérieur et ne sont malheureusement pas informées à ce sujet », a-t-elle déclaré.

Le parc national Banff abrite environ 65 grizzlis, selon Parcs Canada, et ils sont considérés comme une espèce menacée.

Dans l’ensemble de la région de l’ouest de l’Alberta, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et de la Colombie-Britannique, on compte jusqu’à 20 000 grizzlis.

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada classe les grizzlis comme une espèce « préoccupante » parce qu’ils sont particulièrement sensibles aux activités humaines ou aux événements naturels.

Ils sont en train de disparaître en raison de l’intolérance humaine, de la chasse commerciale, de la conversion rapide de l’habitat en agriculture et de la perte de leur principale proie, le buffle, a déclaré Parcs Canada.