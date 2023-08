Le grimpeur record de Norvège défend son exploit après la mort d’un sherpa

L’alpiniste norvégienne Kristin Harila (2R) et le guide népalais Tenjin Sherpa (2L) font un geste à leur arrivée à l’aéroport international de Tribhuvan à Katmandou le 5 août 2023, après avoir établi le record du sommet le plus rapide des 14 du 8 000 mètres du monde montagnes.

L’alpiniste norvégienne Kristin Harila et son guide Tenjin « Lama » Sherpa ont établi un record en devenant les plus rapides à gravir les 14 plus hauts sommets du monde en trois mois et un jour.

Des images de drones ont montré l’équipe de Harila et d’autres enjambant le corps d’un sherpa tombé nommé Mohammed Hassan lors de leur ascension du K2.

Harila a défendu ses actions, déclarant qu’ils avaient passé du temps à essayer d’aider Hassan et son caméraman à partager de l’oxygène et de l’eau chaude avec lui.

Une alpiniste norvégienne qui est récemment devenue la personne la plus rapide à gravir les 14 plus hauts sommets du monde a abordé la controverse après que des critiques l’ont accusée d’avoir marché sur un sherpa mourant pour établir son record.

Dans une longue publication sur Instagram jeudi, Kristin Harila, 37 ans, a déclaré qu’elle et son équipe « avaient fait tout ce que nous pouvions pour lui à l’époque ».

Harila et son guide népalais Tenjin « Lama » Sherpa sont devenus les personnes les plus rapides à gravir les 14 montagnes du monde de 8 000 mètres le 27 juillet après avoir atteint le sommet du K2 dans l’Himalaya pakistanais.

Ils ont accompli l’exploit en trois mois et un jour, dépassant le record de six mois et six jours de l’aventurier britannique d’origine népalaise Nirmal Purja en 2019.

Mais la controverse a émergé sur les réseaux sociaux après que des images de drones partagées par d’autres alpinistes aient montré l’équipe de Harila et d’autres sur un passage étroit et déchirant, enjambant le corps d’un sherpa tombé d’une autre équipe, décédé plus tard lors de l’ascension de Harila.

Elle a également été critiquée pour avoir célébré son record du monde au camp de base ce soir-là.

« Personne ne se souviendra de votre succès sportif, seulement de votre inhumanité », a écrit un critique sur Instagram.

« Le sang des sherpas est sur vos mains », a déclaré un autre.

Harila a déclaré qu’elle ressentait le besoin de donner sa version de l’histoire en raison de « toute la désinformation et la haine qui se propagent maintenant », y compris les « menaces de mort ».

Elle a dit qu’elle, son caméraman et deux autres personnes avaient passé « une heure et demie dans le goulot d’étranglement à essayer de le tirer vers le haut », faisant référence à Mohammed Hassan, 27 ans.

Elle a ensuite poursuivi son ascension suite à un appel de détresse de l’équipe de réparation devant, laissant d’autres derrière avec Hassan.

‘Déchirant’

Son caméraman, identifié uniquement comme Gabriel, faisait partie de ceux qui sont restés avec Hassan, partageant son oxygène et son eau chaude avec lui « pendant que d’autres personnes passaient par là ».

« Compte tenu du nombre de personnes qui sont restées sur place et qui se sont retournées, je pensais que Hassan obtiendrait toute l’aide possible et qu’il serait capable de descendre. »

Gabriel est parti au bout d’une heure alors qu’il avait besoin « d’obtenir plus d’oxygène pour sa propre sécurité », a-t-elle écrit.

Lorsqu’il a rattrapé Harila, « nous avons compris qu’il (Hassan) pourrait ne pas s’en remettre ».

« C’était déchirant. »

Lors de leur descente, ils ont découvert que Hassan était décédé.

Son équipe de quatre « n’était pas en état de transporter son corps » en toute sécurité, notant qu’il aurait fallu au moins six personnes.

REGARDER | Sherpa sauve un alpiniste de la zone de la mort du mont Everest

Sa mort a été « vraiment tragique… et je ressens très fort pour la famille », a-t-elle dit, mais « nous avions fait de notre mieux, surtout Gabriel ».

Elle a noté que Hassan n’était « pas correctement équipé pour la montée », ne portant ni combinaison en duvet ni gants.

De nombreux utilisateurs d’Instagram ont défendu les actions d’Harila et ont noté les dangers encourus, tandis que d’autres se sont demandé pourquoi son opérateur ne l’avait pas mieux équipé, l’un d’eux remarquant cyniquement que « la vie locale est bon marché ».