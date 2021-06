Le «grignotage» d’Antonio Rudiger ne devrait pas faire face à l’action

Paul Pogba a accusé Antonio Rudiger de lui avoir « grignoté » l’épaule lors de la victoire 1-0 de la France mardi, mais a déclaré qu’il ne cherchait pas que le défenseur allemand soit puni.

Les deux joueurs se sont affrontés vers la fin de la première mi-temps, Rudiger filmé en train de mettre son visage près du dos de Pogba avant d’atteindre ses bras autour de la poitrine du Français.

« Je ne pleure pas pour des cartons, des cartons jaunes ou rouges à cause de telles actions », a déclaré Pogba après le match. « Il m’a grignoté, je pense, un peu. Mais nous nous connaissons depuis longtemps.

« Je l’ai dit à l’arbitre et il prend des décisions et il a pris une décision. C’est fini.

« C’était un grand match pour nous… et je ne voulais pas qu’il soit suspendu à cause d’une telle situation. C’était vers la fin du match. Nous nous sommes embrassés et c’est tout. »

Le milieu de terrain français Paul Pogba réagit après son altercation avec l’Allemand Antonio Rudiger. Michael Molzar/SEPA.Media/Getty Images

Le sélectionneur français Didier Deschamps était satisfait de l’engagement de son équipe dans la victoire, mais a déclaré que les champions du monde doivent chercher à mieux conserver la possession pendant le reste du tournoi.

La France a offert à une Allemagne à l’apparence morose sa première défaite en match d’ouverture de l’Euro, grâce à un but contre son camp de Mats Hummels à la 20e minute.

Les statistiques ont montré que la France avait un peu plus de 40% de possession et seulement quatre tentatives au but, mais Deschamps a déclaré qu’ils étaient plus cliniques que l’équipe de Joachim Loew.

« Je ne dirais pas que nous les avons dominés parce que nous avons joué contre une bonne équipe en Allemagne qui nous a causé des problèmes », a déclaré Deschamps.

« Ils avaient beaucoup de possession de balle, plus que nous. Nous avons très bien défendu. C’était un match joué à un très haut niveau, deux titans s’affrontant.

« Nous aurions pu mieux faire les choses, surtout en possession du ballon, et en regardant l’attitude pour montrer cette domination, pour souffrir tous ensemble, quand nous avons montré cet engagement sur le terrain aujourd’hui contre la très forte équipe allemande. »