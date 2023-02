Le grésil, la neige et les routes verglacées deviennent mortelles dans le sud des États-Unis, alors que les tempêtes hivernales persistent

Des bandes de grésil et de neige ont paralysé le trafic dans toute la partie médiane des États-Unis, annulé des milliers de vols et laissé des centaines de milliers de personnes sans électricité, et ont été accusées de six morts au Texas.

Les prévisionnistes mettent en garde contre des conditions routières plus dangereuses, alors que les tempêtes hivernales ont frappé pour le troisième jour mercredi. Les veilles et les avertissements s’étendaient du Texas au Tennessee et au Mississippi.

Plusieurs séries de précipitations mixtes, y compris de la pluie verglaçante et du grésil, étaient en réserve dans de nombreuses régions tout au long de la journée, ce qui signifie que certaines régions pourraient être touchées plusieurs fois, ont déclaré les prévisionnistes.

“Il semble en fait que la situation va encore empirer à travers le Texas. C’est déjà une assez grande zone de pluie verglaçante dans l’ouest et le sud-ouest du Texas”, a déclaré Bob Oravec, prévisionniste en chef du National Weather Service, à Camp Springs, dans le Maryland.

Les autorités enquêtent sur un accident impliquant des 18 roues à Austin, au Texas, lors d’une tempête de verglas mardi. Le temps hivernal apporte de la glace sur une large bande des États-Unis, provoquant l’annulation de plus de 1 600 vols dans tout le pays et coupant l’électricité à des milliers de Texans. (Jay Janner/Homme d’État américain d’Austin/Associated Press)

Oravec a déclaré que le temps hivernal devrait se déplacer vers le nord-est, à travers certaines parties de l’Oklahoma et de l’Arkansas dans l’ouest du Tennessee et le nord du Mississippi, avant de diminuer.

« Plus tard dans la journée de jeudi, cela devrait être à peu près terminé et toutes les … précipitations seront bien en aval dans certaines parties du sud et où il y aura principalement de fortes pluies », a déclaré Oravec.

Annulations de vols, coupures de courant

Mercredi matin, un total de 1 897 vols à l’intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis ont été annulés, tandis que 750 vols ont été retardés à 8 h 41 HE, selon le site Web de suivi des vols FlightAware.

“La tempête hivernale de cette semaine a un impact sur nos opérations”, a déclaré American Airlines Group dans un communiqué, ajoutant qu’il avait annulé de manière proactive des vols et informé les passagers.

La Federal Aviation Administration (FAA) a averti dans un tweet que les conditions de neige à Dallas, Fort Worth et Memphis pourraient retarder les vols.

“La tempête hivernale en cours continuera d’avoir des impacts dangereux sur le nord et le centre du Texas au moins tôt jeudi matin”, a déclaré le service météorologique national américain dans sa discussion sur les prévisions de la région de Dallas-Fort Worth.

Plus de 241 000 pannes de courant ont été signalées au Texas, dont près de 114 000 dans la capitale de l’État d’Austin, selon le site Web PowerOutage, qui suit les rapports des services publics.

Des routes verglacées sont vues à Dallas après que la neige fondue ait recouvert le trottoir de glace mardi. (Liesbeth Powers/The Dallas Morning News/Associated Press)

Le président et chef de la direction de l’Electric Reliability Council of Texas, Pablo Vegas, a promis que le réseau électrique et l’approvisionnement en gaz naturel de l’État seraient fiables, et qu’il n’y aurait pas de répétition des coupures de courant de février 2021, alors que le réseau était au bord de la panne totale.

Les intervenants d’urgence se sont précipités sur des centaines de collisions à travers le Texas mardi et le gouverneur Greg Abbott a exhorté les gens à ne pas conduire.

Au moins six personnes sont mortes sur les routes glissantes du Texas depuis lundi.

Dans l’Arkansas, la gouverneure Sarah Huckabee Sanders a déclaré l’état d’urgence mardi en raison des conditions glaciales. Sa déclaration a cité la “probabilité de nombreuses lignes électriques tombées” et a déclaré que les conditions routières ont créé un arriéré de livraisons par les chauffeurs commerciaux.