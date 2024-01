Le greffier témoigne alors que le juge envisage d’accorder à Alex Murdaugh un nouveau procès pour meurtre

Plus tôt lundi, la juge Toal avait rencontré un contretemps dans la procédure, affirmant qu’elle avait appris que certains jurés qui attendaient de témoigner avaient utilisé leur téléphone portable pour regarder le juré Z témoigner sur l’influence de Mme Hill sur son vote. Les téléphones auraient dû être retirés aux jurés avant le début de l’audience.

“J’en suis très mécontent”, a déclaré le juge Toal.

Il n’était pas clair au cours de la journée si le juge Toal se prononcerait lundi sur la question de savoir si M. Murdaugh bénéficierait d’un nouveau procès, ou s’il attendrait d’émettre une opinion écrite plus tard. Quelle que soit la manière dont elle statue, sa décision devrait faire l’objet d’un appel.

Les allégations contre Mme Hill, que les avocats de M. Murdaugh ont soulevées pour la première fois en septembre, constituent un autre rebondissement dans l’histoire tragique des meurtres de Murdaugh, un crime qui a horrifié et fasciné les observateurs à travers le pays depuis juin 2021, lorsque l’épouse de M. Murdaugh, Maggie et leur plus jeune fils, Paul, ont été abattus.

M. Murdaugh a toujours clamé son innocence. Mais une vidéo clé diffusée lors de son procès a révélé qu’il se trouvait dans le chenil familial avec sa femme et son fils peu de temps avant qu’ils ne soient tués, contredisant son affirmation selon laquelle il n’était pas avec eux à ce moment-là. Les jurés ont délibéré pendant moins de trois heures avant de rendre les verdicts de culpabilité lus par Mme Hill.

M. Murdaugh avait volé des millions de dollars à ses clients et à ses associés pendant des années avant les meurtres. Les procureurs ont déclaré lors du procès pour meurtre qu’il avait commis les meurtres dans une tentative étrange et infructueuse de gagner de la sympathie et d’empêcher son cabinet d’avocats d’examiner ses finances.