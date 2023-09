Le greffier du tribunal accusé de falsification du jury lors du procès d’Alex Murdaugh a déclaré que sa fille était « ravie » de faire partie du jury

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

Le responsable du tribunal de Caroline du Sud, au centre de la candidature d’Alex Murdaugh pour un nouveau procès pour meurtre, a révélé que sa propre fille était « excitée » à l’idée de devenir jurée dans cette affaire très médiatisée.

La greffière du tribunal du comté de Colleton, Rebecca Hill, est l’interview à la première personne que les téléspectateurs entendent dans la deuxième série de Netflix. Meurtres de Murdaugh : un scandale du Sudpublié mercredi.

Se décrivant comme une « native de Walterboro » qui « aime mon comté et aime mon travail », Mme Hill a parlé de l’ampleur du soi-disant procès du siècle qui se déroule dans le Lowcountry, un pays très uni et très uni.

« La préparation du procès d’Alex Murdaugh a été énorme », a-t-elle déclaré.

« Cela faisait longtemps qu’un procès d’une telle ampleur n’avait pas eu lieu dans une petite ville de Caroline du Sud. Nous savions que nous devions nous rassembler en tant que comté et nous préparer à tout ce qui pourrait survenir.

Dans une tournure bizarre qui montre à quel point la communauté locale est interconnectée, elle a révélé que sa propre fille était presque assise comme jurée dans l’affaire.

« Alors ma fille est presque devenue jurée », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Elle était tellement excitée. »

Mme Hill a ensuite décrit sa première rencontre avec Murdaugh le jour de l’ouverture du procès – une rencontre qui semblait cordiale et comme si le tueur désormais condamné s’attendait à ce que la saga se termine bientôt.

« Le premier jour du procès, Alex est arrivé et a dit : « Bonjour Mme Becky, comment allez-vous ? » », a-t-elle déclaré.

« C’était plutôt une légèreté. C’était un : nous allons nous en sortir dans environ une semaine ou deux, nous allons tous rentrer chez nous. Tout cela va disparaître.»

Mme Hill – qui apparaît régulièrement dans la nouvelle série en trois parties sur la saga Murdaugh – décrit son travail d’élue qui « entretient ce qui se passe au palais de justice ».

C’est elle qui a lu le verdict dans la salle d’audience après que le jury ait atteint sa décision unanime déclarant Murdaugh coupable de toutes les accusations.

Rebecca Hill prête serment au procès d’Alex Murdaugh (PA)

Mme Hill a déclaré qu’elle savait qu’elle était « examinée très attentivement » par l’équipe de défense, la famille Murdaugh et « probablement le monde » alors qu’elle le lisait au tribunal.

« Nous pensions qu’après le verdict, ce serait une légèreté, ce serait une plus grande facilité à Hampton, mais cela a ouvert une toute autre boîte de questions de Pandore », a-t-elle déclaré dans un commentaire peut-être inquiétant dans l’émission Netflix.

Désormais, les actions du greffier du tribunal pendant le procès ont servi de base à Murdaugh pour contester sa condamnation.

Dans une requête explosive déposée devant le tribunal plus tôt ce mois-ci, les procureurs de Murdaugh, Dick Harpootlian et Jim Griffin, ont accusé Mme Hill d’avoir rompu son serment en prétendument falsifié le jury dans l’affaire, les faisant pression pour qu’il rende un verdict de culpabilité contre lui.

Ils affirment qu’elle a conseillé au panel de ne pas se laisser « tromper » par le témoignage de Murdaugh à la barre ou « induit en erreur » par les preuves de la défense, les a poussés à parvenir à un verdict de culpabilité rapide et a déformé « des informations critiques et importantes au juge du procès dans son procès ». campagne visant à destituer un juré qu’elle croyait favorable à la défense ».

L’une des accusations les plus accablantes concerne le renvoi du juré numéro 785 quelques heures seulement avant le début des délibérations du jury.

Selon les avocats de Murdaugh, Mme Hill « a inventé une histoire sur une publication sur Facebook pour destituer un juré qui, selon elle, pourrait voter non coupable ».

Le juge Clifton Newman a exclu la jurée du panel pour avoir prétendument discuté de l’affaire avec au moins trois autres personnes en dehors du tribunal. La femme a ensuite suscité un léger soulagement – ​​et largement rapporté – lorsqu’elle a demandé à récupérer sa « douzaine d’œufs » dans la salle des jurés avant de partir.

Selon la requête, Mme Hill s’était adressée au juge Newman le 27 février – le lendemain du témoignage de Murdaugh – affirmant qu’elle avait vu un message dans le groupe Facebook local « Walterboro Word of Mouth » de l’ancien mari du juré 785, Tim Stone.

Le message aurait prétendu que la jurée buvait avec son ex-mari et, lorsqu’elle s’est saoulée, elle a exprimé son point de vue sur l’innocence ou la culpabilité de Murdaugh.

Murdaugh devant le tribunal le 14 septembre (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

Un message de suivi d’un compte appelé Timothy Stone s’est excusé pour le message en disant qu’il était conduit par « Satan ».

Dans une nouvelle motion cette semaine, les avocats de Murdaugh affirment que M. Stone derrière les publications sur Facebook était en fait un Géorgien au hasard qui se déchaînait contre la tante de sa femme – et n’avait aucun lien avec l’affaire.

Le bureau du procureur général de Caroline du Sud, Alan Wilson, a répondu vendredi aux allégations, affirmant que les enquêteurs enquêtant sur les accusations avaient déjà trouvé « des différends factuels importants » avec les allégations.

Maggie et Paul ont été retrouvés abattus sur le domaine familial de 1 700 acres en Moselle le 7 juin 2021. Alex Murdaugh avait appelé le 911 en affirmant avoir retrouvé leurs corps.

Au cours de son procès très médiatisé pour meurtre, les jurés ont entendu comment Paul avait été abattu de deux balles avec un fusil de chasse de calibre 12 alors qu’il se tenait dans la salle d’alimentation des chenils pour chiens du domaine mosellan de 1 700 acres de la famille aisée. La deuxième balle dans la tête lui a fait exploser presque entièrement le cerveau.

Après avoir tué Paul, les procureurs ont déclaré que Murdaugh avait alors saisi un fusil semi-automatique .300 Blackout et avait ouvert le feu sur Maggie alors qu’elle tentait de fuir son mari.

Au cours du procès dramatique de six semaines, Murdaugh a avoué avoir menti sur son alibi la nuit des meurtres, mais a continué à clamer son innocence des meurtres.

Le jury n’était pas d’accord et le descendant légal en disgrâce a été reconnu coupable en mars de ces meurtres brutaux.

Au-delà des accusations de meurtre, Murdaugh, 55 ans, fait également face à une série d’accusations de fraude financière pour avoir volé des millions de dollars à ses clients du cabinet d’avocats et à la famille de sa gouvernante décédée.

Il a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux lundi – admettant qu’il avait volé des millions de dollars à des clients de cabinets d’avocats pour son propre bénéfice personnel.

Dans l’accord, signé et déposé lundi devant le tribunal de district américain de Caroline du Sud, le double meurtrier a confirmé qu’il plaiderait coupable de 22 accusations fédérales, notamment de fraude électronique, de fraude bancaire, de blanchiment d’argent et de complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude bancaire.

Alors que Murdaugh a admis avoir volé des millions de clients lors d’un témoignage explosif en salle d’audience lors de son procès pour meurtre, c’est la première fois qu’il plaide coupable d’avoir commis un crime.

Il comparaîtra devant un tribunal fédéral jeudi pour plaider officiellement sa cause.