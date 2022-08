Le greffier du comté de Kendall envoie des demandes de vote par courrier pour les élections générales du 8 novembre – Shaw Local

YORKVILLE – Les électeurs du comté de Kendall devraient garder un œil sur leurs boîtes aux lettres.

La greffière du comté de Kendall, Debbie Gillette, envoie 82 775 envois aux électeurs inscrits avec des demandes d’options de vote par courrier lors des prochaines élections générales du 8 novembre.

Gillette a déclaré au conseil du comté de Kendall le 16 août que les envois, désormais requis par la loi de l’État, devaient être envoyés dans quelques jours.

Pendant ce temps, le vote anticipé au bureau du greffier, 111 W. Fox St. à Yorkville et à d’autres endroits du comté pour les prochaines élections générales commencera le 29 septembre, a déclaré Gillette.

Les électeurs qui souhaitent opter pour l’option de plus en plus populaire du vote par correspondance se verront proposer deux alternatives.

L’un est une demande de vote par correspondance pour les prochaines élections générales du 8 novembre seulement. L’autre est une demande de statut permanent de vote par correspondance.

Les électeurs qui choisissent l’option permanente n’auront pas besoin de demander un bulletin de vote par correspondance lors des prochaines élections, mais devront faire un choix quant à la désignation d’un parti politique.

Ceux qui choisissent le Parti démocrate, le Parti républicain ou le Parti local du comté de Kendall recevront le bulletin de vote approprié pour les élections primaires, lorsque les électeurs de ces partis politiques sélectionneront leurs candidats pour les élections générales.

Les électeurs peuvent opter pour un scrutin non partisan, qui ne comprendra que des questions référendaires lors des élections primaires, ou un scrutin uniquement pour les élections qui ne nécessitent pas la désignation d’un parti, c’est-à-dire les élections générales et consolidées.

Les bulletins de vote par correspondance doivent porter le cachet de la poste au plus tard le jour du scrutin. Les bulletins reçus par le greffe après l’élection sont considérés comme provisoires. Les totaux des bulletins de vote sont établis 14 jours après l’élection.

La préparation et l’impression des envois coûteront environ 29 000 $, en plus d’un tarif postal de 32 cents chacun, soit environ 27 000 $. Les fonds sont inclus dans le budget du bureau du greffier, a déclaré Gillette.

L’envoi du bureau du greffier comprend le numéro d’identification de l’électeur.

Le Voter Participation Center, un groupe d’intérêt public non partisan et à but non lucratif basé à Springfield, envoie également des demandes de vote par correspondance et beaucoup ont déjà été remplies et transmises au bureau du greffier du comté de Kendall.

Gillette a déclaré exhorte les électeurs à utiliser l’application qu’ils reçoivent du bureau du greffier.

L’application du centre de participation électorale ne contient pas le numéro d’identification de l’électeur et d’autres informations nécessaires au bureau du greffier, a déclaré Gillette.