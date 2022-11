Le greffier du comté de Kane, Jack Cunningham, remporte un sixième mandat – Shaw Local

Le greffier du comté de Kane, John “Jack” Cunningham, a remporté un sixième mandat mardi soir après avoir été défié par le démocrate Nicolas Jimenez.

Selon des résultats non officiels, Cunningham a reçu 82 756 votes et Jimenez a reçu 69 569 votes.

Cunningham est greffier depuis 2002 et membre du comité républicain depuis 1960. Dans un questionnaire de candidat du Shaw Local News Network envoyé à tous les candidats, il a déclaré qu’il était fier du travail accompli par son bureau pour améliorer l’accès aux électeurs.

“Notre programme de vote anticipé en personne est l’un des plus importants, sinon le plus important, parmi les comtés environnants avec 25 sites de vote anticipé dans tout le comté”, a déclaré Cunningham. «Les électeurs peuvent se rendre dans n’importe quel centre de vote anticipé du comté, qu’il soit proche de leur domicile, de leur travail ou de leur école pour voter tôt. Plus de 100 000 votes anticipés en personne ont été exprimés lors des élections de novembre 2020, encore plus que le nombre de votes exprimés par courrier.

Jimenez, responsable de l’assurance qualité pour une entreprise de confiseries, a déclaré que c’est le climat politique actuel qui a conduit à une augmentation du vote, et non les efforts de sensibilisation des électeurs par le bureau du greffier.

“Je pense que le programme actuel ne s’engage pas suffisamment auprès des gens pour avoir un effet substantiel”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il utiliserait les événements communautaires, les forums, les mairies et les médias sociaux pour impliquer les électeurs dans les élections. Il a déclaré qu’il s’efforcerait également d’améliorer la sécurité des élections et de passer à un système de vote par bulletin papier et par balayage optique.

Le Kane County Chronicle mettra à jour tous les résultats des élections tout au long de la nuit. Revenez régulièrement vérifier les mises à jour.