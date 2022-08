Le greffier des juges plaide coupable d’entrave après avoir dit à son fiancé qu’il faisait l’objet d’écoutes téléphoniques

Une secrétaire des juges a été licenciée de son travail et a plaidé coupable d’entrave à la justice après avoir examiné un mandat d’écoute électronique – seulement pour découvrir que son propre fiancé était la cible d’une enquête pour meurtre et que leur maison commune avait été mise sur écoute.

Le cas de Samantha Lewis révèle non seulement les efforts déployés par les procureurs d’Ottawa pour protéger une enquête depuis l’intérieur des murs du palais de justice de la rue Elgin, mais il révèle également de nouveaux détails sur une enquête sur un homicide à froid. Cette enquête n’a, à ce jour, abouti à aucune accusation de meurtre contre un groupe d’hommes détectives autrefois soupçonnés d’être responsables de deux homicides dans la ville.

Les détectives des homicides de la police d’Ottawa ont lancé Project Game en février 2021, a déclaré le procureur de la Couronne Simon Heeney à une salle d’audience d’Ottawa le 15 juin de cette année, selon un enregistrement judiciaire des débats de la journée obtenu par CBC News.

Heeney, un procureur de l’extérieur de la ville, a été amené à juger l’affaire à cause de “certains des joueurs” impliqués, a-t-il déclaré au tribunal lorsqu’il s’est identifié.

2 homicides le « foyer principal »

Le projet était axé sur les homicides historiques non résolus, avec «l’accent principal sur deux homicides en 2018», a déclaré Heeney, tous deux soupçonnés par la police d’avoir été commis par le même groupe de personnes à Ottawa.

La police d’Ottawa a annoncé publiquement le projet en avril 2021 en tant que groupe de travail examinant près de deux douzaines d’homicides non résolus, cinq jours seulement après avoir obtenu l’autorisation judiciaire d’intercepter les communications privées de plusieurs cibles, dont un homme que Heeney a identifié au tribunal comme étant Yasin Mohamed.

Aucune accusation contre Mohamed n’a été portée dans le cadre du projet.

En 2014, dans une affaire non liée, il a été accusé d’infractions de traite de personnes à Newmarket, en Ontario.

L’autorisation d’un juge d’intercepter des communications privées et de violer les droits constitutionnels de toute cible n’est valable que pendant 60 jours.

Au cours de ces 60 premiers jours, a déclaré Heeney au tribunal, la police a déterminé que Samantha Lewis était la fiancée de Mohamed et qu’elle travaillait à la Cour supérieure de justice en tant que secrétaire judiciaire.

Protéger l’enquête

Une écoute électronique ne peut être autorisée que par un juge de la Cour supérieure et avec Lewis travaillant directement dans ces chambres, la police et les procureurs ont dû trouver un moyen de protéger leur enquête.

Enquêteur sur les homicides Dét. Chris Benson a informé le procureur de la Couronne Brian Holowka de l’emploi de Lewis, de sa relation avec une cible et qu’il n’y avait aucune information recueillie par la police suggérant qu’elle était impliquée dans des activités criminelles, a déclaré Heeney au tribunal.

Holowka a ensuite rencontré le juge Calum Macleod, un juge principal régional de la cour supérieure, “pour atténuer tout compromis dans l’enquête” et pour empêcher Lewis d’être exposé au fonctionnement de l’affaire, a déclaré Heeney.

Le plan conçu a vu le procureur adjoint de la Couronne, Carl Lem, transmettre la demande télégraphique de Benson à un secrétaire judiciaire spécifique qui savait la transmettre directement au juge Robert Smith, en contournant toute manipulation par Lewis.

En juin 2021, la police a demandé un deuxième fil pour 60 jours supplémentaires. Cette fois, la police a identifié Lewis comme une “autre personne connue” dont les communications pourraient être interceptées en raison de sa relation avec la cible. Il a été accordé.

Le 4 juin, la police a fait une “entrée secrète autorisée” dans la maison en rangée de la rue Muscari partagée par Lewis et Mohamed et a installé un appareil d’écoute.

Un hic dans les plans

60 jours supplémentaires touchaient à leur fin lorsque le juge Smith a accordé une troisième autorisation d’écoute électronique le 30 juillet. Mais une erreur dans cette ordonnance a obligé la police à corriger une faute de frappe avant de renvoyer les formulaires modifiés à Smith, a déclaré Heeney au tribunal.

Le procureur Carl Lem n’était pas disponible pour exécuter le plan visant à contourner Lewis. Les documents ont été remis à un autre procureur, Mark Holmes, qui n’était pas au courant des complications de l’affaire.

Il s’est rendu au cabinet des juges à 12 h 40 le 5 août, a cherché quelqu’un au comptoir, a remis l’enveloppe à une employée et lui a demandé de la remettre au juge Smith.

L’employée était Samantha Lewis.

Le problème, cependant, était qu’il y avait deux juges Smith à la Cour supérieure de justice d’Ottawa.

Elle avait besoin de savoir où livrer l’enveloppe.

“La vidéo de surveillance a révélé que Mme Lewis a pris l’enveloppe et est retournée à son bureau, où elle a été observée en train de retirer le contenu de l’enveloppe, puis de l’examiner rapidement, puis de remettre le contenu et de sortir de la vue de la caméra où elle l’a remise comme prévu. “

La preuve vidéo montre clairement qu’elle a visionné la page de couverture de la demande de fil pendant 60 secondes au maximum – mais lorsqu’elle l’a fait, elle a vu son propre nom et celui de son fiancé.

Heeney a qualifié les circonstances qui l’ont amenée à découvrir l’enquête policière de “par inadvertance et accidentelle”.

“Vous me causez des ennuis”

C’est ce qui s’est passé ensuite qui a été à la base de l’accusation qui a conduit à sa condamnation.

“Mme Lewis a été vue en train de retourner à son bureau et d’envoyer des SMS sur son appareil cellulaire”, a déclaré Heeney.

Mais la police avait intercepté certaines de ses communications. Des moniteurs dans la salle de transmission de la police d’Ottawa ont informé les enquêteurs que Lewis envoyait des messages suggérant qu’elle avait vu l’autorisation.

À 14 h 18, Mohamed a été pris sur le fil en train de dire à une autre personne dont l’identité n’a pas été révélée au tribunal que Lewis avait envoyé un message disant qu’il avait appris quelque chose de mal au travail et qu’il devait être à la maison quand elle y serait arrivée.

Suite à la révélation de l’écoute électronique, les communications interceptées… ont en grande partie pris fin. – Simon Heeney, procureur

À 16 h 28, Lewis est rentré du travail et a immédiatement demandé à Mohamed où se trouvait son téléphone et lui a dit de l’éteindre.

La maison, cependant, était déjà mise sur écoute.

Alors qu’ils quittaient la maison de ville, les derniers mots ont été enregistrés : “Ce que je m’apprête à vous dire, je ne devrais pas connaître cette information…”

Quelques heures plus tard, la sonde audio les a entendus se battre dans la maison, a déclaré Heeney au tribunal.

“Vous me causez des ennuis et ruinez ma vie et ruinez tout ce pour quoi j’ai travaillé”, a déclaré Lewis à son fiancé,

Elle lui a dit qu’il détruisait sa vie et sa famille et qu’il “prenait ses affaires et partait”.

“J’ai vu ‘Yasin Mohamed’ et mon cœur m’est sorti de la tête”, a-t-elle déclaré sur l’enregistrement audio.

“J’ai vu mon nom,” dit-elle, et l’adresse sur Muscari.

La police a ensuite intercepté Mohamed communiquant avec “d’autres hommes”, les informant de l’enquête policière et du fil. Leurs identités n’ont pas été révélées au tribunal.

C’était une situation très difficile et elle a réagi quelque peu impulsivement. – Michael Spratt, avocat de la défense

Le même mois, après la divulgation par Lewis de l’écoute électronique, la police a fait appel au public pour l’aider à résoudre des affaires froides et a souligné uniquement les lacunes en matière de preuve dans les meurtres de Tarek Dakhil et Yonis Barkhadle en 2018.

“Après la révélation de l’écoute électronique, les communications interceptées … ont en grande partie pris fin”, a déclaré Heeney.

“Les homicides restent non résolus.”

Lewis n’a communiqué aucune partie substantielle de l’enquête ni conseillé à Mohamed de détruire les preuves, a déclaré Heeney. Mais elle n’a pas non plus rapporté ce qu’elle avait fait à ses supérieurs.

Arrêté et inculpé

La police savait ce qui se passait en temps réel, mais a arrêté Lewis le 10 septembre 2021 et l’a libérée sous promesse de comparaître.

La demande d’information d’un journaliste de la CBC – un document public détenu par le tribunal qui énumère les accusations et les allégations contre un accusé – dans le cas de Lewis qui a été envoyée le 29 avril de cette année est restée sans réponse par le personnel du tribunal pendant près de deux mois. Sans y être invité, le personnel a envoyé les informations demandées le 27 juin – 12 jours après que Lewis a plaidé coupable et la résolution de l’affaire.

Je suis d’accord avec ce que mon avocat a dit, la seule chose que je voudrais dire, c’est que je suis vraiment désolé. -Samantha Lewis

Cette résolution a vu le procureur Heeney et l’avocat de la défense de Lewis, Michael Spratt, demander conjointement une libération conditionnelle qui verrait Lewis épargné un casier judiciaire après un an de probation. Une condition de sa libération est qu’elle ne cherche pas ou ne conserve pas d’emploi dans le secteur de la justice.

Lewis, maintenant âgée de 30 ans, a été embauchée pour la première fois par le ministère du Procureur général en 2018. Elle a d’abord travaillé comme sténographe judiciaire, prenant des notes et enregistrant les procédures judiciaires. Moins d’un an plus tard, elle est devenue secrétaire judiciaire, passant une habilitation de sécurité et prêtant serment qu’elle ne divulguerait aucune des informations dont elle aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions. Lewis travaillait dans les cabinets des juges de la Cour supérieure de justice du palais de justice d’Ottawa au printemps et à l’été 2021.

“Ce type d’infraction frappe au cœur de l’administration de la justice, mais d’un autre côté, vous avez une jeune délinquante sans casier judiciaire qui arrive par accident et voit son propre nom”, a déclaré Heeney.

Heeney a déclaré que l’écoute électronique n’avait fait que des “progrès modestes” sur les affaires froides au moment où elle avait été compromise.

Spratt a déclaré au tribunal que son client n’avait jamais été arrêté ni même arrêté et avait mené une vie pro-sociale.

La personne que vous pensiez connaître n’était probablement pas la personne que vous connaissiez. – Le juge Michael March

“C’était une situation très difficile et elle a réagi de manière quelque peu impulsive”, a déclaré Spratt.

“Elle reconnaît … qu’elle aurait dû se conduire différemment et qu’elle a fait une erreur de jugement.”

Lewis s’est adressé directement au tribunal: “Je suis d’accord avec ce que mon avocat a dit, la seule chose que je voudrais dire, c’est que je suis vraiment désolé.”

Le juge de la Cour de l’Ontario, Michael March, a accepté le plaidoyer de Lewis et la soumission conjointe sur la peine.

“Je vous crois quand vous exprimez vos remords … Vous avez réalisé que vous étiez au-dessus de votre tête. La personne que vous pensiez connaître n’était probablement pas la personne que vous connaissiez”, a-t-il déclaré.

“Quel était le niveau d’implication de M. Mohamed, le cas échéant, nous ne le saurons probablement jamais à ce stade. C’était un pur hasard que vous étiez là pour prendre cette enveloppe du procureur de la Couronne ce jour-là.”

C’est peut-être une leçon de vie que vous emporterez avec vous dans la tombe. -Le juge Michael March

March a déclaré que Lewis était probablement choqué et alarmé, et que son instinct de survie s’est manifesté.

“La nature humaine a pris le dessus. Et vous avez fait ce que vous avez fait. Mais vous saviez que c’était mal. Et c’était criminel.”

Lewis a également fait un don de 500 $ à un programme de justice collaborative. Heeney a retiré un seul chef d’accusation d’abus de confiance contre Lewis après le plaidoyer.

“Peut-être que c’est une leçon de vie que vous emporterez avec vous dans la tombe”, lui a dit March.

Le ministère du Procureur général a refusé de commenter l’affaire ou d’expliquer quand Lewis a été licencié.

“Le ministère ne commente pas les questions de ressources humaines, car toutes les questions d’emploi relatives aux employés actuels ou anciens sont confidentielles”, selon un communiqué d’un porte-parole.

Les homicides de Tarek Dakhil et Yonis Barkhadle restent non élucidés.