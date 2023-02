Le “greenwashing” est une bonne chose, selon un magnat des énergies renouvelables

L’écoblanchiment doit être considéré comme un signe positif indiquant que les entreprises vont dans la bonne direction, selon le fondateur de la société énergétique britannique Ecotricity.

“C’est partout”, a déclaré Dale Vince à Tania Bryer de CNBC. “Mais vous savez, je prends ça comme une bonne chose. Les gens me disent : ‘Oh, il y a du greenwashing, c’est une mauvaise chose’.”

“Et je dis, tu sais quoi, ce n’est pas une mauvaise chose parce qu’il y a 10 ans, ces entreprises qui font du greenwashing aujourd’hui, s’en fichaient, non?”

“Maintenant, ils s’en soucient. Ils voient qu’ils doivent faire quelque chose et donc ils font du greenwash. Je dis que c’est un progrès. Je l’ai déjà vu et ce n’est pas loin d’être du greenwashing pour ensuite faire quelque chose de réel.”

Les commentaires de Vince soulèveront sans aucun doute des sourcils dans certains milieux.

Le débat autour du greenwashing est devenu de plus en plus féroce ces dernières années. La charge est souvent imposée aux entreprises multinationales disposant de vastes ressources et d’importantes empreintes carbone.

C’est un terme que l’organisation environnementale Greenpeace UK appelle une “tactique de relations publiques utilisée pour faire apparaître une entreprise ou un produit respectueux de l’environnement sans réduire de manière significative son impact environnemental”.