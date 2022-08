Le Green River Community Fund accepte maintenant les demandes d’organismes de bienfaisance – Shaw Local

Le Green River Community Fund accepte maintenant les demandes de subventions pour les organisations caritatives dans l’empreinte du parc éolien de Green River.

Le Green River Community Fund soutient des projets et des initiatives locales, des subventions, des dons, des cadeaux ou des contributions, liés aux domaines de l’environnement, de la biodiversité, de l’athlétisme amateur, des activités artistiques et culturelles, de l’éducation, de la santé et du bien-être, des personnes défavorisées, des infrastructures communautaires et des immobilisations communautaires. dans les communautés.

Ces organisations peuvent être connectées aux cantons ou à tout canton adjacent connecté au parc éolien de Green River dans le centre-nord de l’Illinois.

Chaque bénéficiaire de la subvention doit être un organisme de bienfaisance public éligible en vertu du 501(c)(3) ou la direction d’une organisation exonérée éligible.

Le Fonds communautaire ne doit pas fournir de soutien ou de fonds aux églises, aux organisations religieuses ou aux organisations affiliées à une église ou à une organisation religieuse ou à une activité politique de quelque nature que ce soit.