Le passeport vaccinal de l’UE devrait être en place entre le 17 mai et le 1er juin avant le début de la saison touristique, déclare Margaritis Schinas, vice-présidente de la Commission européenne chargée de la promotion de notre mode de vie européen.

Schinas est convaincu que, parce que le certificat vert numérique est un règlement et donc juridiquement contraignant dans tout le bloc, le processus d’approbation s’accélérera considérablement.

« Il existe une convergence croissante entre les Etats membres sur la nécessité de disposer d’un tel outil », a déclaré Schinas. « J’en ai discuté avec les chefs de groupe du Parlement européen. Je ressens également le même empressement dans la [European] Parlement pour approbation accélérée. Alors, oui, je pense qu’il y a des raisons d’être optimiste [for the certificate] être prêt avant l’été. «

« Je pense que l’été commence le premier juin, et nous avons une autre date, qui est le 17 mai, qui est la date à laquelle nos amis britanniques ont annoncé qu’ils reprendraient les voyages internationaux. Je pense que c’est une notion de temps qui de façon réaliste, nous devrions cibler. «

« Mais il y a aussi du travail à faire car désormais les Etats membres en interne », a-t-il averti. « Ils doivent développer les plates-formes techniques qui permettraient à ces certificats de se matérialiser. »

Schinas s’est entretenu avec Euronews peu de temps après la présentation officielle du certificat vert de l’UE mercredi après-midi. Le vice-président a expliqué que l’instrument simplifiera «énormément» les déplacements en remplaçant tous les documents existants que les citoyens sont désormais obligés de porter lorsqu’ils se déplacent.

«Ce document vise à retrouver notre mode de vie. Nous devons continuer à travailler sur le front épidémiologique, sur le front de la vaccination pour continuer à lutter contre le virus. Mais en même temps, nous devons aussi commencer à nous organiser. [the] la réouverture en toute sécurité de notre économie et de notre société. «

Schinas a averti que, à mesure que de plus en plus de personnes se feront vacciner et auront accès aux tests PCR, la demande de voyages sera plus forte. « Certains le décrivent également comme une explosion de mobilité autour de l’été. Et nous avons le devoir de nous y préparer également », a-t-il fait remarquer.

UE ouverte aux certificats des pays tiers

Outre la preuve de vaccination, le certificat comprendra également les résultats des tests négatifs et les déclarations médicales de ceux qui se sont rétablis du COVID-19 au cours des 180 derniers jours. C’est la première fois que l’UE tentera d’introduire un instrument transfrontalier contenant ce type de données sensibles.

« Le certificat sera entièrement conforme au RGPD », a déclaré le vice-président. « Il respectera nos règles de confidentialité et nos exigences en matière de sécurité. »

L’un des aspects les plus notables de la proposition est qu’elle permettra à chaque État membre de décider si les vaccins non encore approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA) offrent un niveau de protection équivalent à ceux qui ont déjà le feu vert. Des pays comme la Hongrie utilisent déjà des vaccins de Russie et de Chine dans leurs campagnes de santé.

« En plus du certificat, [there] seront des accords bilatéraux entre les États membres dans lesquels les États membres qui ont introduit des vaccins non approuvés par l’EMA et souhaitent que leur certificat le prouve. De toute évidence, cela dépendrait de l’acceptation de l’État membre de destination », a expliqué Schinas.

Parallèlement à la nouvelle proposition, la Commission travaillera à la reconnaissance de certificats similaires et de passeports vaccinaux délivrés par des pays tiers.

« Nous ouvrons une proposition visant à reconnaître les certificats délivrés par des pays tiers à condition qu’ils reflètent le même niveau d’information et de fiabilité que le nôtre. Et je pense que c’est parfaitement faisable car de nombreux pays autour de nous utilisent des vaccins approuvés par l’EMA. Mais cela sera fait séparément », a précisé Schinas.

« Une fois que nous passerons à cette reconnaissance des certificats délivrés par des pays tiers, nous devrons inévitablement réexaminer également la question de nos conseils pour les voyages non essentiels à partir de tiers [countries]. Si nous reconnaissons les certificats délivrés par un pays tiers, cela n’a pas de sens de maintenir l’interdiction des voyages non essentiels. Donc, ces deux devront être alignés. «

« Zéro vaccins provenant des États-Unis et du Royaume-Uni »

Le vice-président a pesé sur le débat autour des millions de doses fabriquées dans l’UE qui sont exportées dans le monde. Son patron, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré mercredi que le bloc agirait selon les principes de « proportionnalité et de réciprocité ».

Schinas a nié que ces propos constituaient une menace d’interdiction des exportations.

« Je pense qu’il s’agit d’une initiative de réciprocité qui doit être comprise en conjonction avec le régime d’autorisation d’exportation que nous avons mis en place depuis début février. Nous devons savoir combien de doses sortent de l’Union européenne et où vont-elles, « argumenta-t-il.

« On sait que, jusqu’à présent, l’Union européenne est une union [that] a autorisé l’exportation d’environ 40 millions de doses de vaccins vers le reste du monde, vers 35 pays. Cela fait partie de notre mode de vie européen. C’est qui nous sommes. Nous ne travaillons pas uniquement pour l’Europe. Nous avons des obligations internationales. «

« Mais on sait aussi que des États-Unis et du Royaume-Uni, il n’y a eu aucune exportation [to] l’Union européenne. Nous pensons donc qu’il est logique de combiner les connaissances, que nous avons déjà maintenant, à travers le régime d’autorisation d’exportation avec ce travail de réciprocité. «

Objectif de vacciner 70% de la population adulte « à portée de main »

Interrogé sur la question de savoir si l’Europe perdait la course à la vaccination par rapport à d’autres pays riches comme les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël, le vice-président a choisi de défendre la stratégie du bloc.

« Je ne pense pas que l’Europe soit en train de perdre la bataille des vaccins. Je pense qu’il y a beaucoup de bruit autour du programme de vaccination européen. C’est logique car c’est le plus grand programme de vaccination jamais mis en œuvre dans l’histoire des vaccinations », a-t-il déclaré.

« Il y a toujours une difficulté à comparer la situation. Tout d’abord, parce qu’au Royaume-Uni et ailleurs, les chiffres se rapportent au nombre de personnes qui ont été vaccinées avec les premières doses. Et cela donne un effet optique plus grand que l’Europe, [where] nous privilégions la seconde la vaccination complète. «

Schinas a déclaré que les retards d’AstraZeneca seront compensés par les doses d’autres fabricants. Il estime que, malgré les lacunes initiales du déploiement, l’Union européenne sera en mesure d’atteindre ses objectifs de vaccination.

« Nos objectifs de 300 millions de doses d’ici la fin juin et de faire vacciner la majorité (70%) de la population adulte en Europe d’ici l’été – ces objectifs sont à portée de main. »