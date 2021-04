La députée Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) a laissé les critiques se gratter la tête après avoir cité le «piétinement des droits des autochtones» et la «justice raciale» comme causes du changement climatique.

Ocasio-Cortez et le sénateur Ed Markey (D-Massachusetts) ont réintroduit mardi le Green New Deal, un redux de la même résolution introduite en 2019 qui a rapidement été utilisée par les républicains pour peindre les démocrates comme Ocasio-Cortez comme extrémistes et socialistes dans leurs vues. .

Le Green New Deal appelle à la décarbonisation de l’économie américaine, ainsi qu’à la gratuité de l’enseignement supérieur pour chaque Américain, parmi de nombreuses autres propositions. La législation réintroduite comprend des projets de loi pour soutenir le financement du logement public.

«Nous allons passer à une économie 100% sans carbone, plus syndiquée, plus juste, plus digne et qui garantit plus de soins de santé et de logement que nous n’en avons jamais eu auparavant. C’est notre objectif » Ocasio-Cortez a déclaré lors d’une conférence de presse mardi.





La députée a affirmé que le Green New Deal peut élargir l’accès aux véhicules électriques et créer 20 millions d’emplois syndicaux à reconstruire « Infrastructure. »

Elle a également continué à en confondre beaucoup quand elle a commencé à citer les problèmes de justice sociale comme la cause du changement climatique.

«La crise climatique est une crise née de l’injustice et c’est une crise née de la recherche du profit à tout prix humain et écologique», Ocasio-Cortez a déclaré, ajoutant que «Nous devons reconnaître dans la législation que le piétinement des droits des autochtones est une cause du changement climatique [and] le piétinement de la justice raciale est une cause du changement climatique. »

«Nous permettons aux gens de se priver de leurs droits humains et de refuser aux gens le droit aux soins de santé, le droit au logement et à l’éducation», elle a ajouté.

Les critiques se sont précipités sur le législateur qui s’étirait pour établir un lien entre «Justice raciale» et le changement climatique, la fustigeant pour le « absurdité » déclaration et pour avoir apparemment tenté de relier la justice sociale et les problèmes d’infrastructure.

« C’est absurde, » un auditeur tweeté en réponse au clip.

« Je ne sais pas comment appeler cela, sauf peut-être le pliage mental du ballon, » comédien Dave Cooperman ajoutée.

La réintroduction du Green New Deal intervient alors que la Maison Blanche prépare un énorme paquet d’infrastructure de 2,3 billions de dollars qui, selon Markey, contient le «ADN» du Green New Deal.

«L’administration Biden inclut l’action pour le climat, la justice environnementale et l’économie de soins dans son plan de relance», dit le sénateur. «C’est l’ADN du Green New Deal que nous avons mis en place.»

