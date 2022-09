Le Greater Elgin Family Care Centre reconnu pour son excellence clinique – Shaw Local

ELGIN – Greater Family Health, au 373 Summit St., Elgin, a été reconnu comme un leader national de la qualité du centre de santé a été reconnu par le Bureau des indicateurs cliniques des soins de santé primaires pour les résultats en 2021, ont annoncé les responsables dans un communiqué de presse.

Greater Family Health – anciennement connu sous le nom de Greater Elgin Family Care Centre – est le premier centre de santé agréé par le gouvernement fédéral de la région, offrant une gamme complète de services de soins primaires de haute qualité, à prix abordable et entièrement intégrés à près de 59 000 résidents de la région, quel que soit l’état du patient. la capacité de payer. Il fournit plus de 189 000 rendez-vous médicaux, de santé comportementale et dentaires chaque année.

L’agence exploite 11 centres de santé communautaires dans cinq comtés du nord-est de l’Illinois. L’organisation est accréditée par la Commission mixte, certifiée Primary Care Medical Home, reconnue à plusieurs reprises à l’échelle nationale pour ses résultats en matière de santé et sa rentabilité.

Les résultats cliniques de Greater Family Health sont classés parmi les 10 % supérieurs de tous les centres de santé agréés par le gouvernement fédéral aux États-Unis et dans l’Illinois, pour la neuvième année consécutive.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux, Administration des ressources et des services de santé a décerné à Greater Family Health quatre prix nationaux le 29 août : Health Center Quality Leader – Gold – le plus haut niveau de récompense possible ; Faire progresser la technologie de l’information sur la santé pour la qualité ; Maison médicale centrée sur le patient ; Federal Tort Claims Act Centre de santé réputé.

Les résultats cliniques de Greater Family Health se sont classés parmi les 10 % supérieurs des 1 373 centres de santé agréés au niveau fédéral du pays, ce qui lui a valu le Health Center Quality Leader – Gold Award.

Greater Family Health a reçu le National Health Center Quality Leader Award pendant neuf années consécutives, et le Advancing Health Information Technology for Quality Award chaque année, il a été décerné, indique le communiqué.

Greater Family Health reste également un champion du contrôle de l’hypertension d’un million de cœurs en 2017, un honneur de cinq ans, décerné par les Centers for Disease Control and Prevention.

Couplés aux rapports de comparaison publiés le 8 août, les prix montrent que les résultats cliniques, la satisfaction des patients et les résultats financiers de Greater Family Health sont bien meilleurs que ceux des autres centres de santé ”, tant dans l’État qu’au niveau national, indique le communiqué.

Le président et chef de la direction, Bob Tanner, a déclaré dans le communiqué que “2021 a été une année d’ajustement et de changement”.

“Je suis tellement fier de tous nos professionnels pour leurs efforts continus et remarquables qui ont abouti à ces nombreux prix, encore une fois, y compris nos soins reconnus à l’échelle nationale pour la 9e année consécutive”, a déclaré Tanner dans le communiqué. « C’est un euphémisme que d’exprimer mes sincères remerciements à tous nos employés. Je suis profondément respectueux et franchement impressionné par leur dévouement continu et leur poursuite de l’excellence qui font de Greater Family Health une ressource communautaire appréciée, fiable et digne de confiance.

Les données de comparaison publiées indiquent que Greater Family Health a également le troisième coût par patient le plus bas des 45 centres de santé agréés par le gouvernement fédéral de l’Illinois.

“Comme toujours, Greater Family Health continue d’apporter de la valeur”, a déclaré Tanner dans le communiqué. «Avec notre qualité de soins objectivement mesurée parmi les meilleures du pays, nos coûts si bas et la satisfaction de nos patients si constamment très élevée, on peut facilement voir que Greater Family Health n’est pas seulement une source fiable de soins de qualité, mais un valeur réelle pour toutes les personnes concernées.

Les résultats et les commentaires du sondage trimestriel sur la satisfaction des patients peuvent être consultés en ligne à l’adresse www.GreaterFamilyHealth.org.