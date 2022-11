Le Great British Bake Off couronne le vainqueur de 2022 – laissant les fans furieux

LE vainqueur de The Great British Bake Off a été couronné – mais certains fans sont devenus furieux.

Après 10 semaines et un total de 12 participants, seuls trois boulangers sont restés sur la compétition bien-aimée, se battant pour la place du vainqueur.

Syabira, Abdul et Sandro se sont affrontés lors de la finale[/caption]

Les téléspectateurs ont vu Syabira, Abdul et Sandro ressentir la pression d’impressionner les juges une dernière fois.

Les juges Paul Hollywood et Prue Leith ont lancé trois défis qui mettaient à l’épreuve tous les aspects de leurs prouesses en matière de pâtisserie, en utilisant des ingrédients durables.

Le trio devait faire un pique-nique estival saisonnier composé de petites tartes végétariennes, de mini-gâteaux joliment décorés et de la cuisson de leur propre pain blanc classique pour en faire des sandwichs.





Ensuite, une bombe de pudding d’été dans la technique délicate et se terminant par une sculpture comestible de Notre Belle Planète dans l’étonnant Showstopper – montrant trois compétences de cuisson différentes comme ils l’ont fait.

Tous les trois ont lutté tout au long de la finale, tous sous le feu de leurs showstoppers – où Prue a brutalement déclaré les choux d’Abdul un “échec absolu”, et critiquant la conception du showstopper en forme de singe de Syabira.

Il n’y avait rien de plus que les finalistes pouvaient faire pendant que Paul et Prue faisaient leurs délibérations.

Il a ensuite été révélé que Syabira avait triomphé en étant couronnée gagnante de The Great British Bake Off 2022.

En ramenant le trophée à la maison, Syabira, qui n’a commencé à cuisiner qu’en 2017, a déclaré : « Merci beaucoup. Je n’arrive pas à y croire, honnêtement, je n’ai pas encore compris, c’est la plus grande réussite de ma vie.

« Tout le travail acharné, tous les essais et erreurs, cela en valait la peine. Je suis très très fier.”

Malgré leur défaite, Abdul et Sandro étaient gracieusement heureux pour Syabira et ont félicité le joueur de 32 ans.

Cependant, le résultat a laissé les fans à la maison furieux – principalement parce que l’émission n’a pas donné suffisamment de temps aux boulangers, les trois s’effondrant.

S’adressant à Twitter, un téléspectateur a déclaré: «Des horaires impossibles, un manque de cuisson réelle et un jugement incroyablement dur. #GBBO a fait l’impensable et a perdu son étincelle. La pire série à ce jour.

Un deuxième a déclaré: « Ramenez le spectacle à l’essentiel la prochaine fois, s’il vous plaît, #GBBO. Vainqueur méritant, absolument, mais défis choquants et franchement absurdes. Pire finale et saison de GBBO, jamais.

Un autre a posté: “Tous les 3 faisant le pire qu’ils aient fait pendant toute la saison montre sûrement qu’il y a un problème avec ce qu’on leur a demandé de faire… ce sont tous de grands boulangers”

Alors qu’un quatrième a dit : « Je suis désolé, mais c’était la pire finale de Bake Off que j’aie jamais vue. L’année prochaine, recommencez à faire des gâteaux et des tartes et oubliez toutes ces semaines à thème stupides.

The Great British Bake Off est disponible sur Channel 4 on Demand.