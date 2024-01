Le Great Blue Heron Casino & Hotel dévoile un tout nouveau lieu de divertissement en direct et d’événements spéciaux

Le nouveau lieu de divertissement en direct et d’événements spéciaux du Great Blue Heron Casino & Hotel. (Groupe CNW/Great Canadian Entertainment)

TORONTO, 18 janvier 2024 /CNW/ – Great Canadian Entertainment est heureux d’annoncer l’ouverture officielle d’un tout nouveau Lieu de divertissement en direct et d’événements spéciaux au Grand Héron Casino & Hotel, l’une des principales destinations de la société en matière de jeux et de divertissement. Niché sur les terres pittoresques de la Première Nation des Mississaugas de Scugog Island (MSIFN), près du lac Scugog, dans la région de Durham, le Grand Héron Casino & Hotel est un phare de divertissement, d’hospitalité et d’enthousiasme pour les clients de toute la province.

Le nouveau lieu de divertissement et d’événements spéciaux a une capacité totale de près de 800 personnes, ce qui en fait un espace idéal pour un large éventail d’événements, des spectacles et concerts aux réunions d’entreprise. La disposition polyvalente permet diverses configurations de sièges, avec des options de tables rondes de style banquet, de sièges de théâtre ou d’options d’admission générale permettant des événements plus importants. L’absence de restrictions strictes de capacité selon différents scénarios d’aménagement offre aux planificateurs et organisateurs d’événements la flexibilité dont ils ont besoin pour créer des expériences mémorables pour une variété d’événements.

S’étendant sur une superficie impressionnante de 12 637 pieds carrés, le nouveau lieu offre un cadre vaste et moderne. Doté d’une grille de plafond à cellules ouvertes d’environ 4,4 mètres (plus de 14′ de haut), il ajoute à l’attrait esthétique global et garantit qu’une variété de systèmes techniques peuvent être facilement installés.

« Nous sommes ravis de présenter ce nouveau lieu passionnant de divertissement en direct et d’événements spéciaux au Great Blue Heron. Casino & Hôtel”, a déclaré Stella Gallantdirecteur général, Grand Héron Casino & Hôtel. “Ce nouvel ajout représente notre engagement à offrir des expériences complètes de divertissement et d’événements à nos clients et à fournir une raison supplémentaire de visiter cette propriété passionnante.”

Grand héron bleu Casino & Hotel propose une gamme diversifiée d’offres, notamment une salle de jeux moderne comprenant plus de 600 machines à sous, 16 jeux de table, 10 jeux de table électroniques et une salle de poker populaire. L’hôtel de 116 chambres, situé à quelques pas du casinooffre une élégance moderne dans ses chambres, offrant un mélange parfait de confort et de style.

Conforme au Grand Héron Casino & l’engagement responsable de l’hôtel jeu d’argentla propriété dispose également d’un centre PlaySmart dans l’aire de jeu, rempli d’outils interactifs attrayants et de précieux outils responsables. jeu d’argent ressources disponibles pour tous les joueurs, y compris des informations sur la façon de participer au programme volontaire My PlayBreak d’OLG s’ils choisissent de faire une pause jeu d’argent.

Pour plus d’informations sur le Grand Héron Casino & Hôtel, veuillez visiter https://greatcanadian.com/destinations/ontario/great-blue-heron/.

Pour toute demande de réservation, veuillez contacter [email protected].

À propos du Grand Héron Casino & Hôtel

Grand héron bleu Casino & Hotel est situé dans la Première Nation des Mississaugas de Scugog Island, près du lac Scugog, dans la région de Durham. Bénéficiant d’une expérience de jeu diversifiée, le moderne casino propose plus de 600 machines à sous, 16 jeux de table et 10 jeux de table électroniques, complétés par une salle de poker contemporaine. Le lieu va au-delà du jeu avec son hôtel sur place, comprenant 116 chambres contemporaines alliant confort et style. Niché dans le décor pittoresque de Île Scugogl’hôtel offre une évasion tranquille à quelques pas de l’énergie vibrante du casino.

À propos du grand divertissement canadien

Fondée en 1982, Great Canadian Entertainment est du Canada première société de jeux et d’hôtellerie avec 25 installations de jeux, de divertissement, d’hôtellerie et de villégiature dans Ontario, Colombie britannique, Nouveau-Brunswicket la Nouvelle-Écosse.

Engagée à investir et à offrir des opportunités aux membres des communautés dans lesquelles elle opère, Great Canadian soutient plus de 1 400 organisations caritatives et à but non lucratif à travers le monde. Canada dans le cadre de son programme PROUD ; « FIER de nos gens, de notre entreprise, de notre communauté ». Une partie importante des revenus bruts des jeux provenant des installations de jeu de Great Canadian est conservée par les partenaires de la Couronne au nom de leurs gouvernements provinciaux dans le but de soutenir des programmes qui profitent aux soins de santé, à l’éducation et aux services sociaux dans Canada. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.greatcanadien.com ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

