Le graveur Picasso au cœur du British Museum | Pablo Picasso

Le British Museum organise une grande exposition sur Pablo Picasso, l’un des plus grands graphistes du XXe siècle, annoncera-t-il lundi.

Une centaine d’estampes refléteront la vie et les amours de l’artiste à la vision hors du commun, dont les chefs-d’œuvre les plus connus incluent Guernica, l’une des peintures anti-guerre les plus puissantes.

Les expositions s’étendront de sa première gravure professionnelle de 1904, considérée comme l’une des plus grandes de l’histoire de la gravure, aux chefs-d’œuvre ultérieurs des années 1960, dont un remarquable ensemble de centaines de gravures créées alors qu’il avait presque 87 ans.

Le Repas frugal de Picasso : « une expression intense de la pauvreté et de l’alcoolisme ». Photographie : @Succession Picasso/DACS, Londres 2024

Catherine Daunt, conservatrice des estampes modernes et contemporaines au British Museum, a déclaré au Guardian que les estampes de Picasso révèlent sa « créativité incessante, sa curiosité et son empressement à trouver de nouvelles façons de créer des images ».

Elle a déclaré : « Il considérait la gravure non seulement comme un moyen de reproduire une image, mais comme quelque chose sur papier qui ne pouvait pas être fait sur toile. »

L’exposition, intitulée Picasso, graveur, s’ouvrira avec sa première gravure en tant qu’artiste professionnel, Le Repas frugal, 1904, une puissante représentation de deux personnages émaciés. L’une de ses amantes, Fernande Olivier, l’a un jour décrite comme « une expression intense de la pauvreté et de l’alcoolisme ».

Daunt a déclaré : « Une grande partie de son travail à cette époque était… mélancolique dans son ton… [This] a été réalisée pendant sa période bleue, lorsque la plupart de ses peintures avaient [a] « Il y avait une palette de bleu et de vert. Il reflétait en partie ce qu’il voyait autour de lui… à Montmartre. Il y avait beaucoup de gens qui vivaient dans une pauvreté relative autour de lui – des alcooliques, des travailleurs du sexe, des artistes itinérants, d’autres artistes comme lui. »

L’exposition présentera le plus grand nombre de tirages présentés de la remarquable Suite 347, acquise par le British Museum en 2014. Nommée d’après le nombre de ses feuilles, elle a été créée sur sept mois en 1968, dans un élan d’activité de gravure.

Les taureaux bondissants de Picasso, 1950. Photographie : @Succession Picasso/DACS, Londres 2024

Daunt a déclaré : « Il réfléchissait à son héritage et à sa contribution à l’histoire de l’art, notamment en relation avec les artistes qu’il vénérait. La suite est un épanchement de toutes ces pensées et préoccupations, fonctionnant comme un journal visuel d’idées, de souvenirs, de fantasmes et d’observations. »

Picasso, décédé en 1973, a déclaré à propos de cette série : « Pendant que je dessine, j’observe mes personnages heure après heure et je pense à beaucoup de choses folles ; c’est ma méthode pour écrire de la fiction. »

Seules cinq copies de la 347 ont été présentées auparavant ; 28 seront incluses dans l’exposition du British Museum. Interrogé sur la raison pour laquelle il n’exposait pas l’ensemble complet, Daunt a répondu que sa galerie avait généralement de la place pour environ 100 œuvres : « Cette belle suite est [also] « C’est assez répétitif… Souvent, Picasso réalisait six, sept ou même huit gravures en une seule journée et il s’inspirait d’un thème… Nous avons pensé qu’il était en fait plus intéressant d’examiner l’ensemble des gravures de Picasso. »

La collection de gravures de Picasso du British Museum est la plus grande du Royaume-Uni. Photographie : @Succession Picasso/DACS, Londres 2024

Dans 347, il revient sur des sujets qui l’ont préoccupé tout au long de sa carrière, comme le cirque – dans lequel il représente sa muse et seconde épouse Jacqueline Roque comme l’une des acrobates – et l’artiste et modèle, certains avec un ton érotique si explicite qu’ils n’ont pu être exposés dans les années 1960.

La collection de gravures de Picasso du British Museum s’est considérablement agrandie ces dernières années pour devenir la plus grande du Royaume-Uni, avec plus de 500 œuvres.

Son bienfaiteur Hamish Parker a permis l’acquisition de deux séries célèbres, la 347 et la Suite Vollard, un ensemble de 100 eaux-fortes réalisées entre 1930 et 1937, qui reflètent l’intérêt de Picasso pour l’art et la mythologie grecs et romains.

Nicholas Cullinan, directeur du British Museum, a déclaré : « De nombreuses personnes connaissent les peintures de Picasso, mais cette exposition vise à faire apprécier sa personnalité en tant que maître de la gravure et à souligner la manière dont son expérimentation de longue date avec ce médium a inspiré sa créativité. »

Picasso : graveur se déroule du 7 novembre au 30 mars 2025.