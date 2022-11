Le gratte-ciel prévu pour la rue Bertram de Kelowna pourrait être de 19 étages – Kelowna Capital News

Un gratte-ciel réservé à la location prévu pour la rue Bertram pourrait s’agrandir de quatre étages.

Mission Group propose un immeuble de 19 étages pour le 1333 Bertram, entre les avenues Fuller et Cawston.

Un rapport du personnel au conseil municipal indique que la hauteur de bâtiment autorisée pour ce site est de 12 étages. La prime de densité de la ville autorise trois étages supplémentaires, ce qui porterait le projet à 15 étages.

Cela obligerait Mission Group à verser 113 875 $ dans un fonds de réserve de la ville pour les équipements publics et les paysages de rue.

Le conseil aurait encore besoin d’approuver les quatre étages supplémentaires.

Le bâtiment contiendrait 26 studios, 62 appartements d’une chambre et 69 appartements de deux chambres, ainsi que quatre maisons en rangée de deux chambres.

L’espace d’agrément comprend un podium sur le toit et des installations intérieures.

Le personnel de la Ville recommande de soutenir les demandes de permis d’aménagement.

Le Conseil doit examiner la proposition lors de sa réunion du 8 novembre.

