Le gratte-ciel le plus maigre du monde est maintenant terminé – et ses intérieurs sont remarquables

Les concepteurs du gratte-ciel le plus maigre du monde viennent d’offrir un cadeau de Noël aux amateurs de luxe ultra-luxe.

La société new-yorkaise Studio Sofield a dévoilé les intérieurs de la Steinway Tower, la nouvelle tour de 1 428 pieds de haut surplombant Central Park. L’annonce marque l’achèvement de l’opulent monument du centre-ville de Manhattan, qui a été construit sur un site autrefois occupé par la société historique de pianos Steinway & Sons.

La tour Steinway atteint 1 428 pieds de haut. Le crédit: David Sunberg

Le gratte-ciel de 91 étages, également connu sous le nom de 111 West 57th Street, contient 46 résidences en plein étage et en duplex. Les photos publiées ce mois-ci par les designers montrent des halls opulents ornés de calcaire, de marbre, d’acier noirci et de velours, des sols pavés de chêne massif gris fumé et des œuvres d’art originales de Picasso et Matisse.

Selon Studio Sofield, les intérieurs de la tour Steinway ont été conçus pour évoquer la grandeur de l’âge d’or de New York, une période de la fin du XIXe siècle où les boulevards de la ville étaient bordés de majestueuses demeures de barons voleurs comme Andrew Carnegie et Cornelius Vanderbilt. Il se trouve dans une rue de Midtown, remplie de tours étincelantes, connue sous le nom de “Billionaire’s Row”.

Les intérieurs ont été conçus par William Sofield, fondateur du Studio Sofield. Le crédit: Adrien Gaut

Le fondateur de Studio Sofield, William Sofield, a déclaré à CNN qu’il voulait que la tour se sente indéniablement new-yorkaise.

“Nous sommes tous allés dans des endroits très luxueux, mais je voulais créer un bâtiment qui ne pourrait être nulle part ailleurs dans le monde”, a-t-il déclaré. “Je sais que tant de gens pourraient avoir plusieurs maisons, qui auront des appartements ici. Et je voulais créer une expérience très distincte qui ne pouvait être vécue qu’à New York.”

Sofield visait à créer une atmosphère qui sentait distinctement New York. Le crédit: Adrien Gaut

Un exploit record

Ailleurs, les intérieurs du bâtiment comprennent une piscine de 82 pieds située dans une pièce lumineuse dotée de baies vitrées et d’une rangée de palmiers Kentia. Il y a aussi une version moderne du légendaire King Cole Bar de New York, avec un balcon ornemental et des peintures murales dorées et argentées personnalisées.

L’établissement comprend également des salles à manger privées avec une cuisine de chef, un simulateur de golf et une terrasse paysagée.

La piscine de 82 pieds est décorée de feuilles d’or. Le crédit: Adrien Gaut

“Je suis toujours très personnel dans mon travail”, a déclaré Sofield. “Alors (prenez) la piscine, par exemple… Je ne voulais pas qu’elle ressemble à une piscine normale. Elle a des boiseries avec de superbes détails et des détails à la feuille d’or.

“Il a un plafond voûté”, a-t-il ajouté. “Il y a des tentures… C’est donc très différent de n’importe quelle piscine que vous trouverez à New York.”

Avec un rapport hauteur/largeur de 24:1, la tour Steinway a été décrite par ses développeurs comme “le gratte-ciel le plus élancé du monde”. La façade de la tour comprend des blocs de terre cuite, un matériau qui semble changer de couleur et de texture lorsqu’il est vu sous différentes lumières et sous différents angles.

Bien qu’il soit décrit par les développeurs comme “le gratte-ciel le plus élancé du monde”, il contient 46 résidences en duplex. Le crédit: Adrien Gaut

À 1 428 pieds, c’est également l’un des bâtiments les plus hauts de l’hémisphère occidental, juste avant deux autres à New York : le One World Trade Center de 1 776 pieds de haut et la tour Central Park de 1 550 pieds de haut.

Les gratte-ciel ultra-minces, également connus sous le nom de tours à crayons, sont devenus des caractéristiques remarquables de la ligne d’horizon de Hong Kong dans les années 1970. Depuis, de grandes villes comme New York ont ​​emboîté le pas.

Les résidences du gratte-ciel de Manhattan, qui a été développé par le JDS Development Group et le Property Markets Group, coûtent entre 7,75 millions de dollars et 66 millions de dollars.