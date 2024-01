Le gratte-ciel d’Oklahoma City serait le plus haut des États-Unis et le cinquième au monde

Le plus haut bâtiment des États-Unis pourrait être construit à… Oklahoma City ? D’ACCORD.

Le promoteur californien Scot Matteson a annoncé le mois dernier son intention d’agrandir un projet de développement Boardwalk At Bricktown en ajoutant une tour de 134 étages culminant à 1 750 pieds. Cela aurait rendu la tour légèrement plus courte que la Freedom Tower, haute de 1 776 pieds, du One World Trade Center à New York.

Mais Matteson vise désormais encore plus haut. Sa société d’investissement et de développement a annoncé la semaine dernière son intention d’augmenter la hauteur de la Legends Tower à 1 907 pieds – un chiffre symbolique dans la mesure où l’Oklahoma est devenu un État en 1907.

Si le plan réussit, la Legends Tower serait le bâtiment le plus haut des États-Unis et le cinquième plus haut du monde, affirment les développeurs. Le plus haut est le Burj Khalifa à Dubaï, qui mesure 2 716 pieds de haut.

La nouvelle tour serait également plus de deux fois plus haute que le plus grand bâtiment actuel d’Oklahoma City, le Devon Energy Centre de 50 étages. Achevé en 2012, c’est aussi le plus haut bâtiment de l’État.

Le promoteur affirme que le bâtiment serait « une destination emblématique »

Soulignant une période de croissance, Matteson a déclaré dans un communiqué qu’Oklahoma City est “bien placé pour soutenir des projets à grande échelle comme celui envisagé pour Bricktown”.

« Nous pensons que ce développement sera une destination emblématique pour la ville, stimulant davantage l’expansion et la diversification de l’économie en croissance, attirant des investissements, de nouvelles entreprises et des emplois », a-t-il déclaré. « C’est un environnement dynamique et nous espérons voir La promenade de Bricktown est la fierté d’Oklahoma City.

Le projet apporterait du faste à la Las Vegas à un quartier déjà animé de Lower Bricktown, près de la rivière Oklahoma, au centre-ville d’Oklahoma City. Il couvre plus de 3 acres et devrait accueillir plus de 2 millions de pieds carrés de développement résidentiel, commercial et de divertissement, dont deux hôtels Hyatt, des condos, des appartements, des magasins et des restaurants.

Le développement aura également un lagon et une promenade. Également dans la région, une nouvelle arène pour la franchise NBA Oklahoma Thunder, qui devrait coûter au moins 900 millions de dollars.

Les travaux sur les trois premières tours de 345 pieds devraient commencer cette année ; la Tour des Légendes serait construite une fois celles-ci terminées.

“Les derniers étages de la très haute tour comprendront un observatoire public, un restaurant et un bar où les visiteurs pourront profiter de la vue imprenable sur la ville”, déclarent les promoteurs.

Certains doutent que la méga tour tiendra debout

Oklahoma City peut-il faire bouger les choses ? Il y a des sceptiques.

Lorsque l’annonce a été faite, Architectes du monde a demandé : “Pourquoi une tour aussi haute est-elle construite à Oklahoma City (OKC) ? Et est-ce que cela se produira réellement ?”

Alors que nous attendons la demande des promoteurs pour une modification de zonage ou un rezonage, “il reste à voir si la plus haute tour des États-Unis en construction en Oklahoma n’est qu’un coup publicitaire, ou si l’équipe sera en mesure de réaliser son rêve”. “, a écrit World-Architects, qui se décrit comme “un réseau d’architectes contemporains et de professionnels du bâtiment sélectionnés”.

Chantier Le B1M a déclaré: “N’en déplaise à Oklahoma City, mais elle n’a pas exactement la dynamique urbaine hyper-dense connue pour produire des gratte-ciel très hauts.”

Les promoteurs affirment qu’Oklahoma City a besoin de davantage d’options résidentielles et de divertissement, mais la prévalence des tornades dans la région suscite des inquiétudes.

Oklahoma City est la 18e plus grande ville des États-Unis, avec 702 837 habitants estimés en 2024, soit une croissance annuelle de 0,73 % selon les estimations. Revue de la population mondialebasé sur les estimations du recensement américain.

Les promoteurs doivent rezoner la zone du projet pour un bâtiment plus haut, car sa hauteur maximale autorisée actuelle est de 300 pieds, selon le Presse gratuite d’Oklahoma Citycitant les commentaires de la responsable de l’information publique de la ville, Kristy Yager.

“Ils auraient besoin d’un rezonage”, a déclaré Yager, a rapporté le journal. “Nous comprenons que le représentant du demandeur prépare une nouvelle demande de SPUD (développement d’unités planifiées simples), qui serait transmise à la Commission de planification pour une recommandation et au Conseil municipal pour une décision finale.”

Optimisme à Oklahoma City

Même si le projet est loin d’être conclu, le soutien local est là. Le conseil municipal d’Oklahoma a approuvé un financement d’augmentation d’impôt record de 200 millions de dollars qui sera versé après la construction des deux premières tours d’appartements.

“La promenade de Bricktown et les développements associés semblent passionnants pour Oklahoma City, et vraiment pour tout l’État, mais nous savons qu’ils ont un long chemin à parcourir pour faire décoller le projet”, a déclaré Renee Hoover-Payton, présidente de l’Association des États d’Oklahoma. Agents immobiliers, a déclaré à USA TODAY dans un communiqué. “Le fait que le développement soit associé à près de 2 000 unités de logements urbains et résidentiels est un bonus pour notre capitale et (l’association reconnaît) le grand potentiel d’ajout à la mixité urbaine d’Oklahoma City.”

Suivez Mike Snider sur X et Threads : @mikesnider & mikegsnider

De quoi tout le monde parle ? Inscrivez-vous à notre newsletter tendances pour recevoir les dernières nouvelles du jour