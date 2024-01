Le gratte-ciel de type Flat Iron d’Alloy est presque terminé à Brooklyn

L’architecte et développeur Alloy a publié des images de son gratte-ciel de Brooklyn recouvert de verre, qui a la forme d’un “gâteau de mariage” et qui fonctionnerait apparemment à l’énergie électrique.

Le gratte-ciel résidentiel, appelé 505 State Street en raison de son emplacement dans le centre-ville de Brooklyn, culmine déjà à 482 pieds de haut (146 mètres).

Avec 44 étages, le gratte-ciel est situé sur un bloc triangulaire où convergent trois rues de Brooklyn. Cela lui donne un plan en forme de coin, semblable à l’emblématique Flat Iron Building de Manhattan. La majorité de sa façade est revêtue de verre et d’aluminium.

“Le site lui-même est triangulaire et, bizarrement, si vous dessinez le plan du Flat Iron sur notre site, il est presque identique. Les hauteurs sont très similaires”, Alliage Le directeur du design Ben Meade a déclaré à Dezeen, notant que la structure est le premier “grand gratte-ciel” du studio.

“C’est un plan qui fait référence à l’architecture de la vieille école, une pile semblable à un gâteau de mariage.”

D’un côté, la tour est plate. De l’autre côté, il s’éloigne de la rue pour maximiser la vue sur le centre-ville de Manhattan et l’East River et pour s’harmoniser avec les bâtiments en pierre brune et l’architecture historique au niveau de la rue, comme la tour historique de la Williamsburg Savings Bank.

Afin de s’intégrer le plus harmonieusement possible dans l’architecture environnante, les trois étages inférieurs du gratte-ciel ont été revêtus de béton texturé sombre.

“Nous voulions nous assurer de ne pas larguer un vaisseau spatial dans le centre-ville de Brooklyn”, a déclaré Meade.

“Nous voulions respecter un monument qui existe depuis longtemps, tout en formant une passerelle entre Prospect Park et le grand centre-ville de Brooklyn.”

Meade a déclaré que plutôt que de créer une tour « imposante », l’équipe souhaitait créer une « toile de fond » pour les habitants de Brooklyn.

L’utilisation de granulats aux niveaux inférieurs contribuera également à intégrer le bâtiment dans le reste du bloc, qui est également développé par Alloy et comprendra ce qui, selon elle, sera les deux premières écoles à répondre aux normes environnementales de la maison passive dans la ville. conçu par un studio local Bureau de recherche en architecture.

Une approche économe en énergie a également été adoptée pour le gratte-ciel lui-même. Alloy affirme qu’une fois terminées, les 441 résidences seront entièrement alimentées à l’électricité.

Cela nécessitera l’installation d’ustensiles de cuisine à induction électrique dans les cuisines, de chauffe-eau électriques, de sèche-linge à pompe à chaleur et de verre de haute qualité.

Le studio a également déclaré avoir déposé une demande auprès de la ville pour que le bâtiment soit entièrement alimenté par des sources d’énergie renouvelables.

« Alloy est le premier développeur à poursuivre un tel programme suite à l’émission d’une règle par le Département des bâtiments de la ville de New York autour de la loi locale 97 confirmant que les développeurs peuvent se conformer à la loi grâce à des programmes solaires hors site », a déclaré la société.

Pour les intérieurs, Alloy a travaillé avec un studio de design d’intérieur local. INC Architecture et designer Rebecca Robertson pour concevoir tous les meubles.

Les appartements présentent des plafonds entre neuf et 12 pieds de haut et du béton apparent mélangé à du parquet et des détails en chêne.

Actuellement, le revêtement de la structure est presque terminé, seule la cloison étant encore inachevée, la tour sera complètement achevée d’ici 2025.

Historiquement plus petite en termes d’échelle verticale que Manhattan voisin, Brooklyn a connu une vague de développement de gratte-ciel au cours des dernières années, notamment la tour de Brooklyn conçue par SHoP Architects, le premier gratte-ciel très haut de l’arrondissement et un gratte-ciel à la façade ondulée du Studio Gang.