Le gratte-ciel de Chicago, surnommé en plaisantant par les locaux le « Vagina Building », se vend pour seulement la moitié des 121 millions de dollars qu’il avait achetés en 2017.

Le « Vagina Building » de Chicago s’est vendu pour seulement la moitié de son prix précédent

L’immeuble de bureaux en forme de losange est connu des locaux pour sa ressemblance avec les organes génitaux féminins.

Il a été vendu pour 60 millions de dollars à la société immobilière R2 après avoir été évalué pour la dernière fois à 121 millions de dollars en 2017.







Une tour de bureaux de Chicago, connue par les locaux sous le nom de « Vagina Building », s’est vendue pour seulement la moitié des 121 millions de dollars qu’elle avait rapportés lors de sa dernière vente en 2017.

Le bâtiment de 41 étages a été acheté par R2, une société immobilière de capital-investissement, pour 60 millions de dollars, soit 10 millions de dollars de moins que le prix attendu.

Situé au 150 N. Michigan Avenue dans le Millennium Park de Chicago, le bâtiment Smurfit-Stone est surnommé en plaisantant le « bâtiment du vagin » en raison de sa conception architecturale unique.

Le bâtiment en forme de losange est divisé en son milieu et présente une fente au sommet.

Les habitants l’ont affectueusement surnommé le bâtiment du vagin, car c’est l’un des seuls bâtiments de la Windy City parsemée de gratte-ciel qui ne semble pas phallique.

Sheldon Schlegman de A. Epstein and Sons a conçu le gratte-ciel de 582 pieds et n’a pas parlé des rumeurs selon lesquelles le bâtiment aurait été construit pour être une icône féministe.

Malgré les rumeurs selon lesquelles le bâtiment aurait été conçu pour contrecarrer la tendance masculine de la plupart des gratte-ciel, le mythe n’est pas confirmé.

Il a été rapporté que R2 concluait un accord pour acheter la tour de 661 477 pieds carrés en juin dernier.

En 2017, le bâtiment a été vendu pour 121 millions de dollars dans le cadre d’un accord avec CBRE Investment Management.

Il s’agirait de la première vente majeure d’une tour de bureaux de plus de 50 millions de dollars à Chicago depuis juillet 2022.

Depuis le début de la pandémie, la demande d’espaces de bureau a considérablement chuté, les entreprises continuant d’étendre les politiques de travail à domicile à leurs employés.

Maintenant que les employeurs exigent que leurs employés retournent au bureau pour travailler, les espaces de travail en entreprise devraient à nouveau être demandés.

Mais Chicago a également développé une mauvaise réputation en matière de criminalité ces dernières années, le centre-ville de la ville ayant perdu plusieurs détaillants phares après des incidents répétés de fracas et de saisie.

C’est un mythe urbain parmi les habitants de Chicago que l’horizon de la ville a une forme phallique, le Diamond Building étant le seul gratte-ciel qui ne l’est pas.

Le PDG de R2, Matt Garrison, a décrit le gratte-ciel comme « une icône de Chicago immédiatement reconnaissable » avec une « architecture audacieuse » dans un e-mail adressé à Actualités CoStar.

Garrison a déclaré que la tour, construite en 1984, est en excellent état, mais que l’entreprise envisage de mettre à jour certaines commodités pour répondre aux demandes des locataires.

Le PDG prédit qu’en proposant des prix d’achat moins chers, l’entreprise pourra trouver des locataires et en ajouter de nouveaux tandis que d’autres propriétaires luttent pour améliorer leurs propriétés.

“La confiance sur les marchés financiers des bureaux est à son plus bas niveau”, a déclaré Garrison. « Mais les gens oublient la taille et la profondeur du marché des bureaux de Chicago, qui s’étend sur 200 millions de pieds carrés. Les refinancements de baux à Chicago sont à eux seuls plus importants que dans la plupart des marchés urbains du pays.