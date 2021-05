Le gratte-ciel Al-Shourouk à Gaza s’écroule après une frappe de missile israélienne (VIDEO)

Les frappes aériennes israéliennes ont détruit une autre tour à Gaza après avoir, semble-t-il, averti les occupants de partir afin que les forces armées puissent cibler des militants palestiniens présumés au milieu de leur conflit en cours avec le Hamas.

Le gratte-ciel Al-Shourouk de dix étages a été rasé mercredi après avoir été frappé par des missiles tirés par les Forces de défense israéliennes (FDI).

Des images des derniers instants de l’effondrement ont montré que la tour, qui abritait un certain nombre de bureaux de presse, tombait au sol et envoyait une grande colonne de fumée et de débris dans l’air.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tweeté une vidéo de l’effondrement et a déclaré: «Quiconque nous tire dessus – saigne dans la tête. Félicitations à Tsahal. »

C’est le troisième gratte-ciel de Gaza à être démoli au cours des dernières 24 heures, après la destruction de la tour Al-Jawhara mercredi matin et l’effondrement de la tour Hanandi à la suite d’une frappe israélienne mardi soir.

Aussi sur rt.com Tsahal se battra jusqu’à ce qu’il y ait un « silence complet » avant qu’une trêve ne soit possible, a déclaré le ministre israélien de la Défense

L’armée israélienne a frappé des cibles à Gaza depuis lundi en réponse aux roquettes tirées par des militants palestiniens sur Israël après que les tensions dans l’est de Jersualem au sujet de l’expulsion forcée prévue de familles palestiniennes ont éclaté ces derniers jours.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!