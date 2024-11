Les avis et les recommandations sont impartiaux et les produits sont sélectionnés de manière indépendante. Postmedia peut gagner une commission d’affiliation sur les achats effectués via les liens sur cette page.

Il semble que l’ancien artiste martial et star d’action hollywoodienne ait abandonné son corps autrefois en forme et pèserait désormais 320 livres après être apparu dans un documentaire de propagande russe récemment lancé.

Mais une propagande russe de 30 minutes documentaire sur la guerre en Ukraine, sorti ce mois-ci et intitulé Au nom de la justice, a révélé que sa silhouette avait radicalement changé par rapport aux années 90, lorsqu’il figurait non seulement dans les deux films Under Siege, mais aussi dans d’autres films percutants tels que Marked for Death et On Deadly Ground.

Dans le documentaire, Seagal explore les zones d’Ukraine occupées par la Russie. Une description sur le site Internet du documentaire indique que l’ancien acteur s’est entretenu avec des victimes des nationalistes ukrainiens et a été témoin de ce qui se passait dans le Donbass, une région occupée par les insurgés russes en 2022.