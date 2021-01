Le graphisme est-il la passion de la CIA?

Sur les réseaux sociaux, les gens ont noté la similitude visuelle du site Web avec les dépliants des festivals de musique électronique et les plateformes de streaming comme Boiler Room. D’autres l’ont comparé au look de The Intercept, une publication en ligne connue pour ses reportages sur la CIA, ainsi que des supports marketing pour des marques comme Urban Outfitters .

Au lieu de cela, CIA.gov est placé sur un fond noir, compensé par des points et des lignes qui forment des contours topographiques. Il existe des caractéristiques subtiles de la conception Web moderne, comme le défilement animé du site. Les lignes nettes et la palette de couleurs en sourdine suggèrent une stratégie de marque minimaliste.

«La mission de la CIA ne ressemble à aucune autre et notre site Web le reflète. Avec CIA.gov Couleur noir et blanc, photographie et graphisme, nous voulons piquer l’intérêt des candidats talentueux et offrir une expérience moderne et relatable », a déclaré Nicole De Haay, porte-parole de l’agence, lors d’un entretien téléphonique.

Une grande partie de la conversation sur les médias sociaux a tourné autour de la tension entre le rôle de la CIA dans la sécurité américaine et les indices graphiques à la mode du site Web.

«Si je ne lisais pas la copie, je ne saurais pas si c’était pour une brosse à dents de designer directement au consommateur ou une organisation qui a été accusée de déstabiliser les gouvernements du monde entier», a déclaré Eric Hu, un directeur créatif indépendant qui a travaillé auparavant en tant que directeur du design chez Nike Sportswear.