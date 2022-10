Le GranTurismo Folgore de 750 chevaux est le premier véhicule électrique de Maserati

Parallèlement au nouveau moteur à combustion Modène et Trofeo variantes, Maserati a lancé lundi la toute nouvelle GranTurismo Folgore, le premier modèle entièrement électrique de l’histoire de la marque. L’EV GT est, à bien des égards, la spécification phare de la GranTurismo et le meilleur mélange de performances et de luxe, offrant l’accélération la plus rapide et la cabine la plus silencieuse.

Visuellement, le Folgore est presque identique aux modèles Modena et Trofeo. Il y a des badges Folgore sur les ailes avant qui comportent également des triples évents uniques éclairés par LED. Regardez de plus près les grilles avant remodelées en espion et un diffuseur arrière sans échappement qui aident à réduire la traînée. Les roues Aero uniques du Folgore coupent également mieux l’air que les conceptions des modèles à combustion. (Les roues sont toujours décalées avec des pneus arrière 295 / 30ZR21 et les pneus avant 265 / 35ZR20 ont un flanc légèrement plus haut.) Avec les volets de calandre actifs et la suspension pneumatique réduisant les turbulences abaissée à grande vitesse, le Folgore est encore plus glissant que le Modène avec un coefficient de traînée de 0,26 contre 0,28.

Le Folgore supprime également la trappe de remplissage de carburant circulaire du garde-boue arrière côté conducteur – car il n’y a pas de réservoir d’essence – en la remplaçant par une porte plus grande juste en dessous du feu arrière sur le pare-chocs arrière qui cache le port de charge CCS.

Folgore, entièrement électrique



Le cœur de l’architecture électrique de 800 volts du Folgore est la batterie de 92,5 kWh (83,0 kWh utilisables), dont la plupart est nichée dans un tunnel central plutôt qu’à plat sous le plancher et les sièges. Cette configuration “T-bone” maintient le point de hanche du passager bas et la silhouette globale du coupé élégante. À 53,2 pouces de hauteur, le Folgore est à la même hauteur que le GranTurismo Modena.

La Maserati GranTurismo Folgore entièrement électrique se concentre sur la puissance, pas sur l’autonomie Voir toutes les photos



Le Folgore utilise trois moteurs de 300 kW – un partagé par les roues avant et deux sur l’essieu arrière qui permettent la vectorisation du couple. Les premières avant-premières vantées “plus de 1 200 chevaux“, ce que les représentants de Maserati confirment que les moteurs sont théoriquement capables d’atteindre. Cependant, la capacité de décharge de la batterie d’environ 560 kW limite la puissance continue à environ 750 ch et 996 lb-pi de couple, ce qui reste une puissance impressionnante. Génial assez pour sprinter de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes, 200 km/h en 8,8 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 300 km/h, soit plus rapide que le GranTurismo Trofeo avec une vitesse de pointe identique.

Le constructeur automobile italien n’a pas publié d’estimation d’autonomie pour son grand tourer électrique. On me dit qu’il se vantera de bien plus de 200 miles par charge, mais Maserati m’a également dit que son objectif pour le Folgore est sur les “performances sans compromis”, et non sur la gamme de pointe. Attendez-vous donc à des chiffres plus proches de ceux de Le Taycan de Porschepas un Estimation de l’EPA surpassant Tesla.

Le système électrique peut recevoir jusqu’à 270 kW sur une station de charge rapide CC, ajoutant rapidement environ 60 miles d’autonomie en seulement 5 minutes. La batterie peut également se charger à 22 kW sur une station AC de niveau 2. Attendez-vous à des estimations de charge plus détaillées à l’approche du lancement.

Pour tirer le meilleur parti de la gamme, plusieurs niveaux de freinage régénératif sont sélectionnables via les palettes de changement de vitesse standard du Folgore ou via la commande à écran tactile. Comme les variantes à essence, le volant de l’EV est doté d’un bouton marche/arrêt et d’un sélecteur de mode de conduite intégré à son moyeu. Les conducteurs peuvent choisir entre le mode GT par défaut qui limite la puissance à 80 %, le mode Max Range qui limite l’accélération et la vitesse de pointe à 81 mph, Sport ou Corsa. Ici, le mode Corsa propose des sous-réglages Max Boost et Endurance – le premier est une sorte de mode de qualification qui ne laisse rien sur la table, tandis que le second gère les performances thermiques pour des sessions de piste prolongées.

Maserati



Assistant intelligent Maserati

La même suite d’infodivertissement Maserati Intelligent Assistant peut être trouvée sur le tableau de bord des trois spécifications GranTurismo. Tous disposent d’un trio d’écrans – y compris un groupe d’instruments numériques de 12,3 pouces, un écran d’infodivertissement principal de 12,3 pouces correspondant et un écran tactile secondaire plus petit de 8 pouces – et sont alimentés par Maserati Connect pour une intégration avec Amazon Alexa, Tidal musique en streaming et plus.

Le système du Folgore comporte quelques caractéristiques sur mesure qui facilitent un peu la vie électrique. Le logiciel de navigation s’intègre aux systèmes de gestion de la batterie, déclenchant le préconditionnement thermique de la batterie lorsqu’elle est en route vers un point de charge CC pour permettre une recharge plus rapide et plus cohérente. Les itinéraires vers les destinations sont calculés en fonction de l’état de la batterie et de la consommation prévue, tandis que la carte affiche une superposition de plage dynamique de la distance de croisière maximale en temps réel. Les systèmes de climatisation de la cabine peuvent également fonctionner lorsque le Folgore est stationné et inoccupé, ce qui permet un préconditionnement lorsqu’il est branché, ce qui permet d’économiser de l’énergie sur la route.

Le GranTurismo Folgore sera lancé aux côtés du Modena et du Trofeo au début de 2023. Nous espérons en savoir plus sur la gamme et le prix à l’approche de cette fenêtre de lancement. Le Folgore est le premier de ce qui sera une vague de modèles électriques attendus de la marque, le prochain étant le VUS Grecale Folgore. D’ici 2025, Maserati prévoit de proposer une variante électrique à batterie pour chaque modèle de sa gamme avant de passer à une gamme entièrement électrique en 2030.