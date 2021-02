Le grand Yorke de Man United pense que Rashford peut rivaliser avec Mbappe, mais seulement s’il est autorisé à devenir n ° 9

Marcus Rashford peut rivaliser avec Kylian Mbappe en tant que l’un des meilleurs joueurs du monde dans les deux prochaines années s’il a « le temps d’apprendre un peu plus le jeu », a déclaré l’ancien attaquant de Manchester United Dwight Yorke à ESPN.

Rashford, 23 ans, entre dans l’affrontement entre United en Premier League et Chelsea dimanche sur la bonne voie pour sa saison la plus productive, après avoir marqué 18 buts en 39 apparitions jusqu’à présent – quatre de moins que son retour de 22 buts en 44 matchs la saison dernière. (Ses neuf buts en Premier League cette saison ont un xG de 7,6, et son total de 53 buts en carrière est venu sur 53,1 xG. Bien qu’il produise moins d’opportunités, il les convertit conformément aux attentes.)

Mais malgré ses chiffres impressionnants dans l’ensemble depuis le début de cette campagne, l’attaquant anglais n’a réussi que quatre buts en 15 matchs en 2021 avec le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, le déployant dans diverses positions sur les trois premiers de United.

ESPN a rapporté le mois dernier que Solskjaer et ses entraîneurs travaillaient avec Rashford pour l’encourager à peaufiner sa finition en développant différentes techniques lors du tir au but. Mais Yorke, qui a marqué 29 buts en 51 matchs lors de la saison triple de United en 1999, a déclaré qu’il pensait que si Rashford avait le temps et la patience de développer son jeu, il rivalisera avec Mbappe du Paris Saint-Germain en tant que l’un des meilleurs attaquants du monde. .

« Absolument. [Rashford] est certainement dans la fourchette de Mbappe », a déclaré Yorke à ESPN. [Lionel] Messi et [Cristiano] Ronaldo est un niveau différent, mais Marcus est certainement un pour l’avenir en termes d’être l’un des meilleurs joueurs du monde, s’il continue à travailler dur et à développer son football.

« Nous n’avons pas encore vu le meilleur de Rashford. Je pense que si nous lui donnons encore quelques années et le laissons apprendre un peu plus les tenants et les aboutissants du jeu, il ne fera que s’améliorer. Je considère qu’il est toujours dans cette partie éducative, il lui reste donc encore quelques années avant de devenir le joueur complet.

« Marcus est Marcus, et vous voyez juste un jeune homme qui aime jouer au football et qui a des capacités incroyables. Il a le sens du but et tous les autres attributs que vous recherchez chez un attaquant: il est rapide, il peut dépasser les gens, il Il peut créer, il peut marquer. Il fait tout cela. Nous devons juste lui permettre d’en profiter et de produire cette cohérence. Il est encore au stade de développement et les gens devraient simplement lui permettre de s’exprimer pour que, finalement, nous » Je vais voir un Rashford encore meilleur. «

Marcus Rashford a le potentiel de rivaliser avec Kylian Mbappe, selon l’ancien grand Dwight Yorke de Manchester United. Matthew Peters / Manchester United via Getty Images

En janvier, l’algorithme de l’Observatoire du football CIES a estimé que Rashford était le footballeur le plus précieux du monde avec des frais de transfert potentiels de 165 millions d’euros, avec Erling Haaland du Borussia Dortmund en deuxième position (152 millions d’euros) et Mbappe (149,4 millions d’euros) en cinquième. , en raison de l’expiration de son contrat en juin 2023. Malgré la réputation croissante de Rashford, des sources ont déclaré à ESPN que United restait à la recherche d’un avant-centre, Haaland étant une cible de choix. Plus tôt cette semaine, Solskjaer a refusé d’exclure un autre mouvement pour le joueur de 20 ans, ayant raté la signature de l’international norvégien lorsqu’il a quitté le FC Salzburg pour Dortmund en janvier 2020.

Solskjaer a utilisé Rashford comme avant-centre ces dernières semaines, mais il a eu du mal à impressionner dans le rôle. Yorke a déclaré, cependant, que la compréhension de la position de l’avant-centre prend du temps et que certains joueurs sont finalement mieux déployés à grande échelle.

« Jouer dos au but est probablement l’une des positions les plus difficiles à jouer sur un terrain de football », a déclaré Yorke à ESPN tout en faisant la promotion de #ILOVEUTD USA, un événement de fans virtuel qui sera diffusé dimanche. « Vous faites face à l’autre sens, la direction opposée au but dans lequel vous voulez marquer, il faut donc beaucoup de spécialité et de savoir-faire pour jouer le poste.

« C’est pourquoi [Edinson] Cavani, avec son expérience et son mouvement, apprendra à ces jeunes joueurs (Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood), mais vous devez jouer cette position semaine après semaine pour vous améliorer. Vous ne pouvez pas avoir des attaquants de fortune y jouer de temps en temps, puis sortir à droite ou à gauche. Il est très difficile de pointer du doigt ces jeunes joueurs à qui on demande de jouer différentes positions dans le tiers offensif du terrain.

« Je n’étais pas un véritable avant-centre. Andy Cole était un véritable avant-centre, un n ° 9, et si vous regardez son record de buts au fil des ans, il a un record prolifique parce qu’il n’a joué que comme un Non. 9.

« Il n’a pas joué de droite ou de gauche, mais quand on est plus jeune, dans cette phase éducative, on a tendance à jouer à gauche et à droite, et on s’améliore au fil des ans. Mais je pense que United a un mélange unique de jeunes. joueurs que nous devrions simplement les laisser sortir et s’exprimer du mieux qu’ils peuvent, et ne pas les compliquer autant que les autres essaient de le faire. »

United se rend à Chelsea dimanche dans une position de force relative: ils sont deuxièmes de la Premier League, à 10 points du leader Manchester City, mais avec l’espoir d’un titre de champion s’estomper rapidement après avoir pris seulement neuf points sur un possible 18 au cours de leurs six derniers Jeux. La récente résurgence de Chelsea sous le nouveau manager Thomas Tuchel, à la suite de sa nomination en tant que successeur de Frank Lampard en janvier, les a élevés au cinquième rang, à seulement six points de United dans le tableau.

Le changement d’élan a mis la pression sur United pour sceller un résultat positif à Stamford Bridge pour éviter d’être entraîné dans une course pour les quatre premiers, mais malgré leur récente perte de forme, Yorke, triple vainqueur du titre de Premier League, pense que le club est enfin parti. de retour sur une trajectoire ascendante, huit ans après avoir remporté leur dernier titre lors de la dernière saison de Sir Alex Ferguson en tant que manager.

« Nous faisons des progrès pour tenter de remporter la Premier League et nous l’avons vu sous [Solskjaer] », A déclaré Yorke. » C’est certainement plus encourageant que ce que nous avons vu dans le passé, donc nous sommes tous optimistes pour l’avenir avec ce que cette équipe peut produire. Il y a encore du travail à faire, mais si vous regardez de l’extérieur, nous voyons l’équipe progresser.

« Il a été difficile pour les fans de United de voir où se trouve le club. Nous parlons de terminer dans le top quatre, mais à l’époque, il s’agissait de gagner la Premier League, la Champions League et la FA Cup. été en mesure de le faire de manière cohérente. Cela fait maintenant quatre ans [since the club won a trophy], alors j’espère que dans un proche avenir, nous pourrons nous rapprocher de la Premier League et d’Ole et que les garçons pourront renverser la vapeur, si ce n’est cette année, certainement l’année prochaine. «