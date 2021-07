Le Grand Tour annonce une deuxième spéciale au Royaume-Uni alors que les garçons se dirigent vers le Pays de Galles pour plus de chaos automobile

THE Grand Tour a annoncé une deuxième spéciale au Royaume-Uni alors que les garçons se dirigent vers le Pays de Galles pour plus de chaos automobile.

Les hôtes Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May parcourent généralement le monde pour la série originale d’Amazon, mais leurs plans de tournage à l’étranger ont été immédiatement interrompus au milieu du Coronavirus.

Le Grand Tour a annoncé une deuxième spéciale britannique au Pays de Galles plus tard cette année[/caption]

Le premier des spéciaux britanniques a été tourné en Écosse et sera diffusé plus tard ce mois-ci[/caption]

L’équipe a été forcée d’abandonner son voyage en Russie et a choisi de filmer en Écosse, avec pour mission de se rendre dans les Herbes extérieures dans des voitures américaines classiques des années 70.

Avec l’émission spéciale en Écosse qui doit être diffusée ce mois-ci, les fans se sont demandé où la prochaine émission spéciale serait tournée.

Les téléspectateurs seront ravis d’apprendre que la deuxième spéciale britannique a déjà été tournée au Pays de Galles et devrait être diffusée plus tard cette année.

Le producteur exécutif Andy Wilman a confirmé : « Nous en avons tourné un autre en Angleterre au Pays de Galles, ce qui fera tourner les roues pendant un certain temps.

« Nous devons en tirer deux autres gros au loin. Où ils sont, on ne le sait pas encore car c’est délicat.

«Nous prévoyons, mais un pays peut figurer sur la liste rouge à court terme, donc à la minute nous ne savons pas où nous allons.

« Mais nous voulons en tourner un à l’automne et un en février parce que si nous ne le faisons pas, nous ne produirons aucun contenu. »

Andy a expliqué qu’il avait » creusé plus profondément » pour s’assurer que les spéciaux britanniques étaient tout aussi mémorables que les autres épisodes tournés à l’étranger.

Il a poursuivi: « Ce que j’aime le plus, c’est que nous allons normalement dans les endroits les plus exotiques du monde, nous pouvons être à Madagascar ou en Mongolie, mais parce que nous avons réussi le confinement, nous ne pouvions aller nulle part

« Nous étions en Écosse, c’est magnifique de correspondre à n’importe lequel de ces endroits.

« Une fois que cela se produit, vous creusez plus profondément en tant qu’équipe de tournage pour faire une meilleure histoire parce que vous ne pouvez pas compter sur la mer de Chine méridionale pour lui donner une histoire. Nous avons donc creusé plus profondément, nous avons tous apporté notre jeu et je pense que cela se voit. »

L’équipe du Grand Tour avait prévu un voyage dans les friches enneigées du nord de la Russie mais a été contrainte de l’abandonner au milieu de Covid.

Nous avons un grand plan pour la Russie en attente.

Néanmoins, James, 58 ans, a révélé que leur voyage en Russie était tout simplement suspendu.

Il a déclaré: «Nous avons un grand plan pour la Russie en attente, ce que nous ne pouvions pas faire lorsque Covid a démarré.

« Ce serait bien de terminer celui-là puisque nous avons tout mis en place. Nous avons même acheté les voitures, elles sont entreposées quelque part… J’aimerais bien le faire.

James a déclaré qu’il était ravi des spéciaux britanniques, affirmant qu’il avait fait campagne pour eux dans le passé.

Il a déclaré: «J’ai souvent fait campagne pour en faire au Royaume-Uni parce que nous avons un large public au Royaume-Uni, mais nous avons également un large public dans le monde entier.

« Le Royaume-Uni est exotique si vous vivez en Amérique ou au Japon… donc je ne pense pas qu’aller dans un endroit soi-disant exotique soit l’ingrédient essentiel pour The Grand Tour.

« L’ingrédient essentiel, c’est que nous triions tous les trois nos sujets et que nous fouillions et nous pouvons le faire au Royaume-Uni aussi bien que nous pouvons le faire n’importe où ailleurs. »

C’est un des grands cauchemars, on a choisi un pays… Je ne dirai pas lequel.

Jeremy a également évoqué les défis de décider où filmer ensuite au milieu des restrictions de voyage.

Il a déclaré : « C’est l’un des grands cauchemars, nous avons choisi un pays, je ne dirai pas lequel.

« Nous travaillons sur une histoire dans un pays, qui était un pays ambré et il est devenu rouge il y a quelques jours, alors nous revenons à la planche à dessin.

« C’est très délicat en ce moment, il faut trois ou quatre mois pour monter une grosse tournée à l’étranger.

« Tout va très bien pour nous, vous dépensez des milliers de livres pour organiser l’un de ces tournages et quelqu’un vous dit que vous ne pouvez pas y aller maintenant.

« Nous sommes confrontés à des difficultés pour essayer de trouver un endroit où aller. »

Il a félicité l’émission spéciale Ecosse d’être tout aussi « exotique » que les autres épisodes qu’ils ont déjà tournés.

Il a ajouté : « Si vous le regardez en Amérique, en Australie, au Chili, en Inde ou ailleurs, alors l’Écosse est incroyablement exotique. C’est exotique pour eux comme l’Afrique l’est pour nous. Donc, chaque partie du monde est exotique pour quelqu’un.

L’Ecosse est loin d’être bl**dy et elle est magnifique et mérite sa place et mérite d’être montrée au monde.

Richard, 51 ans, a fait écho à ce sentiment et a déclaré aux téléspectateurs que la prochaine spéciale leur avait fait regarder l’Écosse avec des « yeux neufs ».

Il a déclaré: «La chose clé à retenir est que l’Écosse n’est peut-être pas loin si vous vivez en Angleterre, mais si vous vivez à Hawaï ou à New York, l’Écosse est loin et elle est magnifique et mérite sa place et mérite d’être montré au monde.

« L’Écosse est connue internationalement et bien au-dessus de son poids. C’est un si petit pays mais si connu et à juste titre.

« L’effet pour nous de le faire était de nous faire regarder avec des yeux neufs et a servi de bon double objectif. »

Le spécial Ecosse du Grand Tour sera disponible sur Amazon Prime le 30 juillet.

Jeremy Clarkson a déclaré que c’était un « cauchemar » de choisir le prochain endroit pour filmer au milieu du coronavirus[/caption]

James May a déclaré que leur voyage en Russie était simplement suspendu jusqu’à ce qu’ils puissent voyager[/caption]