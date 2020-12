CINCINNATI: la sécurité des Bengals Vonn Bell s’est dirigé vers JuJu Smith-Schuster et a livré un coup dévastateur, forçant un échappé tout en envoyant le récepteur des Steelers voler en arrière.

Après avoir dansé sur le logo du milieu de terrain de Cincinnati avant le match, Smith-Schuster a été planté dans le gazon et les Bengals opprimés n’étaient pas du tout des chattes dans un 27-17 bouleversé lundi soir.

Poussoirs de Pittsburgh pendant des années, les Bengals de dernière place (3-10-1) ont utilisé un solide effort défensif pour battre leurs rivaux de l’AFC Nord pour la première fois depuis 2015 et envoyer les Steelers (11-3) à leur troisième défaite consécutive.

Bell a donné le ton vers la fin du premier quart-temps avec son coup dur sur Smith-Schuster après avoir attrapé une passe de Ben Roethlisberger. Le ballon est sorti et a été récupéré par Cincinnati, l’un des trois revirements de Pittsburgh dans le match.

Comme promis, Smith-Schuster a dansé sur le logo des Bengals avant le coup d’envoi. Il a fait la même chose à Buffalo avant une défaite de la semaine 14. Smith-Schuster n’a pas été mis à la disposition des journalistes après le match, mais Bell avait un sourire ironique lorsqu’on lui a posé des questions sur le succès.

J’ai lu les yeux de Bens, j’en ai vu 19, et je suis juste allé faire une pièce, a-t-il dit. Nous en avons parlé en marge, et c’est arrivé.

Les Bengals avaient perdu 11 matchs consécutifs contre les Steelers, et ils n’étaient pas censés gagner celui-ci, en particulier avec le quart-arrière de troisième corde Ryan Finley faisant son premier début de saison.

Il s’est avéré que Cincinnati a empêché Pittsburgh, première place, de remporter le titre de l’AFC Nord et a rendu les perspectives des séries éliminatoires des Steelers fragiles.

Depuis le début de la saison 11-0, les Steelers ont perdu trois matchs de suite et ont marqué moins de 20 points à chacun de leurs quatre derniers matchs.

Peut-être encore plus surprenant était le fait que les Bengals étaient l’équipe la plus physique lundi soir, ce qui est rarement le cas dans cette rivalité.

Cincinnati a dépassé les Steelers 152-86 malgré le jeu sans le demi offensif Joe Mixon. Giovanni Bernard a couru pour 83 verges et un touché, et a attrapé une passe de 14 verges pour un autre score.

Nous devons creuser profondément, a déclaré le secondeur des Steelers TJ Watt. Nous devons découvrir ce qui ne va pas et aller mieux.

Roethlisberger n’a complété que deux de ses huit premières passes alors que les Steelers ont fait trois et trois buts sur sept de leurs huit premières possessions. Il a eu une interception et un échange tâtonné en première mi-temps alors que les Bengals prenaient une avance de 17-0.

Roethlisberger a terminé 20e sur 38 pour 170 verges avec un touché et un choix.

Je n’étais pas assez bon aujourd’hui, dit-il. «Toute leur défense nous a déséquilibrés.

Avec une blessure au quadriceps, le meneur James Conner, les Steelers ont beaucoup compté sur Bennie Snell Jr., qui avait 84 de leurs 86 verges au sol. Roethlisberger, cependant, n’est jamais entré dans un rythme constant dans le jeu de passes. Et il y avait de la frustration des deux côtés du ballon.

Nous étions à deux semaines des séries éliminatoires », a déclaré le plaqueur défensif de Pittsburgh, Cam Heyward. «Nous devons jouer tôt et ne pas être dans un match de rattrapage. Pour commencer 17-0, vous demandez beaucoup pour notre attaque. Et notre attaque doit commencer plus vite.

Roethlisberger continue de prêcher la patience, mais il a reconnu que le niveau de frustration des Steelers était élevé après la perte.

Je n’arrêterai jamais de croire en cette équipe, a-t-il déclaré. «Nous ferions mieux de comprendre et je pense que nous pouvons.

