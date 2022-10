Le grand spectacle de Modigliani jette un nouvel éclairage sur le travail de l’artiste

Écrit par Hannah McGivern

Cet article a été initialement publié par The Art Newspaper, un partenaire éditorial de CNN Style.

Plus d’un siècle après la mort d’Amedeo Modigliani, un consortium d’historiens de l’art et d’experts en conservation réunis par la Fondation Barnes à Philadelphie découvre des aspects cachés des techniques de l’artiste grâce aux nouvelles technologies de recherche et d’analyse.

De formation classique dans son Italie natale, Modigliani était l’un des nombreux jeunes artistes qui ont convergé vers Paris au début des années 1900. Mais les réalisations avant-gardistes de sa courte carrière ont longtemps été éclipsées par son histoire de vie bohème. Surnommé “Modi”, un jeu de mots sur “maudit” le mot français pour “maudit”, il a été impliqué dans une série d’histoires d’amour turbulentes, a vécu dans un état de pauvreté, a lutté contre l’alcoolisme et la toxicomanie, et est mort de la tuberculose à l’âge de seulement 35.

Mais la réputation chaotique de Modigliani dément une œuvre stylistiquement sobre et hautement qualifiée. “Modigliani Up Close”, grande exposition qui s’ouvre ce mois-ci à la Fondation Barnes de Philadelphie, se propose de déconstruire le mythe et de décortiquer les méthodes de travail de l’artiste. Le fondateur de l’institution, Albert C. Barnes, fut l’un des premiers mécènes de l’artiste, rassemblant les premières pièces en 1922, l’année où il fonda sa fondation.

Une nouvelle exposition Modigliani à la Fondation Barnes étudie de près les techniques de l’artiste, dont la vie mouvementée a souvent éclipsé son talent artistique. Le crédit: Fondation Cerruti pour l’art/Musée d’art contemporain Castello di Rivoli/Turin

Exceptionnellement, l’exposition de plus de 60 œuvres est organisée par des historiens de l’art et des restaurateurs travaillant en tandem : la conservatrice en chef des Barnes Nancy Ireson et la directrice principale de la conservation Barbara Buckley sont rejointes par la conservatrice consultante Simonetta Fraquelli ainsi que par la restauratrice de peintures de la Tate London Annette King.

Le projet, impliquant 28 institutions et une poignée de prêteurs privés, s’appuie sur une étude plus petite réalisée à l’origine entre 2017 et 2018 pour l’exposition d’enquête Modigliani de Tate Modern, co-organisée par Ireson et Fraquelli. Il intègre également les résultats d’une étude 2018-21 de toutes les peintures et sculptures de l’artiste dans les collections publiques françaises.

Une radiographie montrant un sous-dessin sous l’œuvre de 1917, “Reclining Nude from the Back (Nu couché de dos)”. Le crédit: La Fondation Barnes

“Il y a encore tant à apprendre sur Modigliani en tant qu’artiste”, a déclaré Ireson, qui a dirigé l’exposition après avoir déménagé de la Tate à la Barnes en 2018, dans une interview avec The Art Newspaper. On ne sait pas ce qu’il est advenu du contenu de son atelier après la mort de Modigliani, et il n’a laissé aucun écrit décrivant son processus créatif. “Il y a beaucoup de conjectures et de création de mythes, mais en fait, lorsque vous commencez à regarder les œuvres physiques elles-mêmes, elles offrent un défi à une partie de la narration.”

Une idée fausse courante est que le style caractéristique de Modigliani, composé de figures simplifiées et allongées, n’a jamais changé. “Modigliani n’a peint que quatre paysages”, a noté King dans une interview conjointe avec Buckley. “Il s’est spécialisé dans les portraits, mais d’une certaine manière, c’est encore plus fascinant de voir comment il évolue en tant qu’artiste avec ce seul sujet.”

Ce qui se trouve en dessous

L’exposition s’ouvre sur les œuvres que Modigliani a créées après son arrivée à Paris, au cours desquelles il a souvent utilisé de vieilles toiles, peignant à la fois sur ses propres compositions rejetées et sur le travail des autres. Une nouvelle analyse aux rayons X a révélé trois croquis jusque-là inconnus sous l’œuvre recto-verso de 1908 “Nu avec un chapeau/Maud Abrantès” au Musée Hecht de l’Université de Haïfa. Les restaurateurs français ont également trouvé six peintures sous-jacentes dans “Antonia”, réalisées vers 1915, incitant à la théorie selon laquelle les contraintes du temps de guerre obligeaient l’artiste appauvri à réutiliser des toiles plutôt que de peindre sur de nouvelles.

Mais cette nouvelle recherche suggère que la misère de Modigliani n’était pas la seule motivation. Modigliani a gagné 500 francs pour sa première commande de portrait, “Jean-Baptiste Alexandre avec un crucifix” de 1909, mais a choisi de composer l’œuvre sur une vieille toile. Pour “La jolie femme au foyer”, peint six ans plus tard, il a travaillé en fines couches qui ont fusionné le teint de la peau et le panier en osier du modèle avec les couleurs et les textures des peintures sous-jacentes. “C’est une façon de travailler très ingénieuse”, a déclaré Ireson.

L’exposition est une étude approfondie de la pratique de l’artiste, avec plus de 60 œuvres, suite à une enquête à la Tate Modern de Londres. Le crédit: Le Metropolitan Museum of Art / Ressource artistique

D’autres expositions font un zoom sur la technique de peinture soignée de Modigliani. “On pensait que sa palette de couleurs était assez limitée”, a déclaré Buckley. “Mais une fois que vous commencez à regarder de plus près, vous voyez qu’il utilise la couleur très habilement.” Il a exposé des éclairs du fond de la toile bleu-gris pour ajouter de la profondeur à ses nus féminins provocateurs, « contrastant et complétant les tons roses et chauds de la chair », a ajouté Buckley.

Parfois, il utilisait un morceau de tissu ou de papier pour lisser la texture de la peau, a ajouté King. “Sur la base des informations de ses peintures, nous ne le considérons pas du tout comme un artiste chaotique.”

Quant aux sculptures qui ont dominé la pratique de Modigliani entre 1911 et 1913, la science semble soutenir au moins certaines des histoires de son style de vie bohème.

“Il y a encore tant à apprendre sur Modigliani en tant qu’artiste”, a déclaré Nancy Ireson, conservatrice en chef des Barnes. Le crédit: Collection de Bruce et Robbi Toll/The Barnes Foundation

Une nouvelle analyse de huit têtes de pierre sculptées a donné “l’une des plus belles découvertes”, a déclaré Ireson. Des accrétions cireuses ont été trouvées au-dessus de plusieurs têtes, ce qui correspond aux anecdotes selon lesquelles Modigliani aurait brûlé des bougies au-dessus des sculptures de son atelier, créant l’atmosphère d’un temple antique. Les avions plats et les marques de maçonnerie donnent également du poids aux récits selon lesquels l’artiste a récupéré des blocs de pierre sur les chantiers parisiens.

Les restaurateurs espèrent que ce nouveau corps de recherche technique, accumulé au fil des années, servira de « tremplin » pour approfondir les connaissances sur Modigliani, a déclaré Buckley.

“Probablement, à certains égards, notre projet soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses, car vous devez toujours nuancer vos conclusions”, a expliqué Ireson. En fin de compte, cependant, l’approche approfondie de l’exposition révèle une conclusion claire et plus globale, a-t-elle déclaré. “Cela montre que Modigliani est un artiste complexe.”

“Modigliani de près,” est à l’affiche à la Fondation Barnes à Philadelphie jusqu’au 29 janvier 2023.