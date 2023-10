Par Zoé Kleinman

Editeur technologique

Il ya 1 heure

Source des images, Getty Images

Si vous ne savez pas où vous en êtes en matière d’intelligence artificielle, vous n’êtes pas seul.

Cela sauvera-t-il l’humanité ou nous détruira-t-il ? Les enjeux sont si élevés et le jury n’est toujours pas élu, même parmi les plus grands experts mondiaux.

Certains créateurs d’IA demandent que son développement ralentisse, voire s’arrête complètement, car il évolue si rapidement. D’autres soutiennent que cela signifierait que nous limiterions le potentiel de la technologie pour réaliser des choses étonnantes, comme générer des formules pour de nouveaux médicaments et travailler sur des solutions au changement climatique.

La semaine prochaine, une centaine de dirigeants mondiaux, patrons de la technologie, universitaires et chercheurs en IA se réuniront sur le campus britannique de Bletchley Park, qui abritait autrefois les décrypteurs qui ont contribué à assurer la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur objectif est de participer aux discussions sur la meilleure façon de maximiser les avantages de cette technologie puissante tout en minimisant les risques.

Il s’agit du sommet britannique sur la sécurité de l’IA, et les risques sur lesquels il entend se concentrer sont assez extrêmes. Ils concernent ce que l’on appelle « l’IA de frontière », les systèmes les plus avancés et les plus puissants, qui n’existent pas actuellement, mais l’IA progresse si rapidement qu’elle pourrait bientôt le faire.

Mais les critiques estiment que la réunion de deux jours devrait se concentrer sur les problèmes les plus immédiats et les plus urgents de l’IA, tels que la grande quantité d’énergie qu’elle consomme et l’impact qu’elle a déjà sur l’emploi.

Peut-être de manière surprenante, compte tenu de ce contexte cauchemardesque, le Premier ministre Rishi Sunak a exhorté les gens à « ne pas perdre le sommeil ». Il a un plan, et il est ambitieux. Il souhaite positionner le Royaume-Uni comme le leader mondial de la sécurité de l’IA.

Lorsque le sommet a été annoncé pour la première fois et présenté comme une première mondiale, de nombreux sourcils ont été haussés. Les plus hauts gradés du monde se rendraient-ils réellement dans un coin reculé et verdoyant de l’Angleterre, dans le froid hivernal et à proximité des vacances de Thanksgiving aux États-Unis, simplement parce que le Royaume-Uni le dit ?

Aucune liste officielle des invités n’a été publiée. Mais il est désormais clair que les géants américains de la technologie seront très bien représentés. Pas toujours au niveau des PDG, mais néanmoins des cadres de haut niveau.

Le secteur commercial ne manque pas d’enthousiasme pour le sommet. Le patron de Stability AI, basé au Royaume-Uni, Emad Mostaque, a décrit le sommet comme une « opportunité unique dans une génération » pour le Royaume-Uni de débloquer le statut de superpuissance de l’IA.

“Nous encouragerons le gouvernement et les autres décideurs politiques à s’engager à soutenir la sécurité de l’IA dans tout l’écosystème, des laboratoires d’entreprise aux chercheurs quotidiens et des menaces à long terme aux risques à court terme, afin de maintenir la sécurité et la compétitivité de la Grande-Bretagne”, a-t-il déclaré.

Ces entreprises constituent un élément essentiel du débat : elles sont en tête de la course à l’IA et ce sont elles qui construisent les systèmes. Mais vous pourriez imaginer que ce sont des conversations qu’ils ont déjà entre eux. La diversité de pensée est ici cruciale.

Le contingent des leaders mondiaux est un peu plus mitigé. La vice-présidente américaine Kamala Harris est présente, mais pas le premier ministre canadien Justin Trudeau. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera présente, mais pas le chancelier allemand Olaf Scholz. La Chine a été invitée – ce qui est controversé, compte tenu de ses relations difficiles avec l’Occident. Mais il s’agit toujours sans aucun doute d’une superpuissance technologique.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’y rendra également, ce qui est intéressant car de plus en plus d’appels sont lancés en faveur d’un organisme mondial chargé de superviser l’IA.

Certains experts craignent que le sommet se soit trompé de priorités. Le risque de scénarios catastrophiques extrêmes est relativement faible, affirment-ils, et il existe des menaces plus immédiates, beaucoup plus proches de chez nous, qui seront plus inquiétantes pour de nombreuses personnes.

“Nous sommes préoccupés par ce qui va arriver à nos emplois, ce qui va arriver à nos informations, ce qui va arriver à notre capacité à communiquer les uns avec les autres. Nous sommes préoccupés par les menaces qui pèsent sur les personnes, les communautés et, franchement, la planète”, déclare le professeur Gina Neff, qui dirige un centre d’IA à l’Université de Cambridge.

Une étude récente affirme que l’infrastructure informatique nécessaire au seul fonctionnement du secteur de l’IA pourrait consommer autant d’énergie que celle d’un pays de la taille des Pays-Bas en seulement quatre ans. Cela ne sera pas discuté lors du sommet.

Nous savons également que l’IA perturbe déjà l’emploi. Un de mes amis travaillait dans une petite entreprise de marketing. Il y avait cinq rédacteurs – maintenant il n’y en a qu’un, dont le travail consiste à vérifier la copie générée par ChatGPT. Le ministère du Travail et des Retraites utilise des outils d’IA pour accélérer les demandes de prestations.

Et qu’en est-il des données utilisées pour entraîner ces systèmes puissants ? Les détails sont gardés secrets par les sociétés commerciales qui en sont propriétaires. Mais on peut soutenir que l’IA n’est aussi efficace que les données qu’elle comprend. Nous savons que les préjugés et la discrimination se sont infiltrés dans les outils disponibles dans le commerce et sur mesure qui sont désormais disponibles.

Cela ne figurera pas non plus dans les discussions du sommet.

Quel sera le résultat de ce pow-wow de deux jours ? Vous pourriez espérer que les chefs émergeront avec un « Accord de Bletchley Park » signé et que le monde sera sauvé des périls de l’IA.

Nous devrons probablement conserver cela pour la version cinématographique. Le gouvernement lui-même affirme que le fait de rassembler ces personnes dans la même pièce au même moment pour parler est un succès en soi – surtout si la Chine se présente.

Le professeur Yoshua Bengio est connu comme l’un des trois « parrains » fondateurs de l’IA. On lui a demandé, lors d’un récent événement organisé par Chatham House à Londres, ce qu’il aimerait voir du sommet.

Il a suggéré un régime d’enregistrement et de licence pour les modèles d’IA frontaliers, révocable si un système est jugé dangereux – mais a reconnu qu’il faudrait plus de deux jours pour mettre en place un tel système.

“Nous allons devoir commencer par de petites mesures qui peuvent être mises en œuvre rapidement”, a-t-il déclaré.