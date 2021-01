THE Chase est basé sur Usain Bolt, a révélé son créateur.

Les créateurs ont été inspirés par l’homme le plus rapide du monde lorsqu’il est entré en scène aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Michael Kelpie, directeur général de Potato, qui fait partie d’ITV Studios, et producteur / créateur exécutif de The Chase, a déclaré: «Lorsque nous avons créé le spectacle, je me suis joint à un stade assez tardif. Le processus a duré des mois et des mois.

«Le développement de jeux télévisés est un processus laborieux, tortueux et rigoureux qui prend une éternité et 99% du temps il ne fonctionne pas.

«Cela a commencé avec un chercheur après les Jeux olympiques de Pékin, lorsque Usain Bolt est entré en scène pour la première fois, l’homme le plus rapide du monde.

«Tout le monde dans le monde était enthousiasmé par lui et tout le monde à la télévision et dans les radiodiffuseurs du monde entier se disait:« Comment pouvons-nous obtenir cette excitation dans nos programmes de télévision?

«Et dans une pièce poussiéreuse de la tour ITV à l’époque, un chercheur en développement a dit: ‘Et si nous faisions une course de quiz et que se passerait-il s’ils (les concurrents) devaient courir contre l’Usain Bolt de quiz?’ et ce fut le début de The Chase. «

Il a poursuivi: «Vous pouvez dire: ‘Oh mon Dieu, c’est une idée très simple’, mais c’était un moment de pur génie et cette personne a très, très bien fait depuis financièrement.

« Et tout cela a été gagné au bon endroit, au bon moment et avec la bonne chose à dire. C’était une équipe de développement fantastique. »

Le spectacle a débuté en 2009 et a toujours été présenté par Bradley Walsh.

Mark Labbett et Shaun Wallace sont les deux seuls à y être depuis le début avec Anne Hegerty qui s’est jointe en 2010, Paul Sinha un an plus tard et Jenny Ryan faisant sa première apparition en 2015.

Michael a déclaré: «Je sais que je suis partial, mais je pense que c’est le meilleur jeu final de tous les jeux-questionnaires.

«À partir du moment où nous avons mis Bradley dans le mix, la série a pris vie. Notre travail consistait à en faire une solution parfaite pour lui.

«Avec Bradley au cœur du problème et les plaisanteries entre lui et les poursuivants, tout semblait logique.

The Chase est diffusé en semaine à 17 heures sur ITV.